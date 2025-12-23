En medio de su inmenso dolor, Jessica Cediel fue criticada por fotos junto al ataúd de su padre

La bogotana Jessica Cediel es una de las presentadoras más conocidas en Colombia, debido a su trabajo en dos de las casas televisivas más importantes del país, RCN y Caracol; además de sus trabajos en Estados Unidos como el que tiene con Univision. En los últimos días, Cediel sufrió la triste pérdida de su señor padre y en medio del dolor recibió críticas por tomarse fotos con el ataúd.

Alfonso Cediel partió de este mundo terrenal el pasado 20 de diciembre, hombre que era uno de los motores de Jessica para seguir brillando en el mundo del entretenimiento, mismo que padecía desde hace años de Parkinson, por lo que tenía que estar acompañado para realizar cualquier tipo de actividad.

Tras el deceso, la mujer que hizo parte del extinto programa, ‘Muy Buenos días’, realizó varias publicaciones en sus redes sociales, especialmente en su cuenta e Instagram, plataforma en la que acumula 10,2 millones de seguidores en la que posteó un carrete fotográfico junto a su señora madre y sus hermanas en el velorio de su padre; imágenes acompañadas de las siguientes emotivas palabras:

“Siempre unidas por ti y siempre para ti. Hoy fue nuestro último abrazo Cediel. (...) Desde que te fuiste he tenido muchas preguntas de tu abrupta e inesperada partida y espero que mi Dios pueda darme paz con la respuesta. Gracias a cada persona que me ha acompañado en este proceso. (...) Gracias por sus oraciones, de verdad las necesito. Gracias a Dios, gracias familia, gracias amigos, gracias colegas, gracias a los medios de comunicación y gracias a mi comunidad, por tanto apoyo. Éxodo 20:12: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”, expresó Cediel.

Aunque fue su manera de asimilar el dolor y dejar un recuerdo latente para la eternidad, Jessica y su familia recibieron varias críticas por esta publicación:

“¿Cómo pueden posar para una foto en medio velirio", "En un momento como este a mí no me daría ni para peinarme ahora para hacer sección de fotos y publicarlas. Dios mío a dónde vamos a llegar", “¿Es un funeral o una sesión de fotos?“, ”Pensé que ya lo había visto todo en la vida. Hasta hoy que veo esta publicación", y “Se toman fotos como si estuvieran en una fiesta”, fueron algunas de las reacciones.