¿Alerta salió cambiado y traumado de ‘La Casa de los Famosos’? Video de su hijo generó conversación

El pasado domingo 6 de abril se convirtió en uno de los días más tristes de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, luego de que el comediante Ricardo Lozano, ‘Alerta’, fuera eliminado de la competición. Ya con la mente más fría y con un nuevo aire en su pensar, su hijo decidió revelar la verdadera actitud con la que salió el exmiembro de ‘Sábados Felices’.

Laura González, Karina García, La Toxi Costeña, y Lady Tabares, se salvaron por ‘poquito’ de decirle adiós al reality de RCN, pero Colombia optó por dejar afuera a Lozano, hombre que rompió el silencio y le dejó el siguiente mensaje a quienes lo acompañaron en esta travesía.

“De pronto debió salir alguien menos creativo, pero también empecé a sumar varias cosas para que yo saliera, haberme inducido en el error con Laura. Me afanaba la guerra digital que había afuera. (...) Así como estaba el juego, ya no me daba más, se me acabó la gasolina, ya no tenía creatividad y el imán de mi familia me halaba, mis mascotas”, afirmó en un reciente video posteado en las redes del canal.

Alerta RCN

Tras esta trascendental experiencia en la vida de este hombre de 59 años, se creería que su salud mental y física se podría ver deteriorada, algo que tiene totalmente controlado RCN, ya que les presta una adecuada ayuda profesional a quienes abandonan del set. Muestra de que Alerta mantiene vivo su humor y personalidad fue el clip posteado por su hijo, en el que se le ve muerto de la risa remedando a un piloto de avión, imágenes que superaron rápidamente las 60.000 reproducciones en dicha plataforma.

“El sádico de la casa, menos mal salió porque ya su imagen iba a quedar muy mal”, “Te amamos Alerta, ojalá te vuelvan a incorporar”, “Más papás y seres humanos como alerta en el mundo”, “El participante que más amé de esta temporada”, “Tu papá es un hermoso ser humano”, “Alerta adóptame por favor”, y “Te amamos Alertica”, fueron algunos de los comentarios en el clip.