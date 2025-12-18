Carla Giraldo recordó sus diferencias con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos’, ¿reconciliación a la vista?

El Canal RCN es uno de los canales nacionales con mayor acogida en el país, contando con un alto nivel de audiencia en cada uno de sus programas, entre ellos, ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ que durante dos temporadas ha dado de que hablar a través de las redes sociales y ahora antes de que finalice este 2025 se confirmó su fecha de estreno a mediados del 2026.

El ‘reality’ que se encarga de reunir a todo un grupo de figuras de la farándula nacional en una misma casa, donde salen a flote sus diferentes personalidades y lo que trae consigo que surjan amistades, pero también fuertes peleas, siendo los televidentes quienes tienen la última decisión sobre quienes siguen en competencia.

Sin embargo, durante la primera temporada no solo los participantes lograron destacarse, sino también el grupo de presentadoras conformado por Cristina Hurtado y Carla Giraldo, que con el paso de los capítulos las diferencias entre ellas terminaron siendo más que evidentes.

A tal punto que las indirectas fueron tema de conversación en varias ocasiones a través de las redes sociales y luego de finalizar el programa, Giraldo y Hurtado se encargaron de dar sus respectivas versiones sobre los hechos. Si bien, Cristina decidió no seguir siendo parte del ‘reality’ del Canal RCN, al parecer, por desacuerdo económicos, quien llegó en su lugar fue, precisamente, Marcelo Cezán, reconocido presentador y gran amigo de Giraldo, haciendo parte de la segunda temporada y ahora regresan para una tercera.

En medio del anuncio de algunos de los participantes de ‘La casa de los famosos’ y por ende, las apariciones tanto de Marcelo Cezán como de Carla Giraldo, la presentadora no dudó en recordar sus diferencias con Cristina Hurtado, las cuales se dieron en la primera temporada. Esto luego de que un usuario compartiera un video en el que las dos aparentemente fingen tener un buen ambiente laboral: “Cuando me toca fingir que me la llevo super con mi compañera de trabajo para que me den el bono”.

Carla Giraldo terminó compartiendo el mencionado video, riéndose de esta situación que hoy toma con bastante madurez y en medio de risas como es costumbre en ella, además que le permitió acercarse mucho más a sus fanáticos.

¿Quién es el novio de Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’?

El nuevo novio de Carla Giraldo de ‘La casa de los famosos’ es Roberto Asís, quien cuenta con más de 15 mil seguidores por medio de su cuenta de Instagram. Aunque se desconoce el rol que cumpliría, en su red social, deja ver su gusto por los viajes, la fotografía, sin dejar de lado, la serie de países que ha visitado y en medio de los diversos eventos a los que asiste allí habría conocido a Carla Giraldo, pues en medio de algunas de sus publicaciones la actriz no ha dudado en comentar emojis de amor, los cuales comenzaron a darse desde el mes de septiembre, pero desde hace unos meses habrían iniciado sus acercamientos.