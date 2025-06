Alerta calentó la final de ‘La Casa de los Famosos’; siguió defendiendo a Altafulla

En la noche de este lunes 9 de junio se dará a conocer el nombre del ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, pero previo a esto han pasado varias situaciones, dentro de ellas la entrada de Alerta y los otros eliminados. Esta situación dio paso a que el comediante tuviera un noble gesto con Altafulla, por lo que ha recibido cientos de críticas.

Lo que pareció una muestra de cariño, por un voto a favor del cantante costeño, terminó en todo un dolor de cabeza para Ricardo Lozano, hasta el punto que su hijo salió en su defensa luego de que Melissa Gate le envíara palabras de groso calibre a su ‘papito’.

“Melissa trató mal a mi papá y trató de dejarlo en ridículo delante de todo mundo. El fue la única persona que intentó hacer reír a Colombia sin formar polémica. (...) El mensaje que Melissa le está dando a los jóvenes es malísimo”, expresó el hijo del ‘cuenta huesos’.

Precisamente el exmiembro de ‘Sábados Felices’ tuvo que salir a defender sus palabras horas antes de la gran final: “El voto mío no va e contra de Melissa, Emiro o la Toxicosteña. Fue un voto emocional, fue un voto por alguien que en el camino encontré, de muchas cosas importantes del compañero Altafulla; la confianza que me dio y que generó que él quisiera que en algún momento yo fuera su jefe de campaña”, expresó.

“Yo me quedó con lo mejor, con los premios. El voto es sencillamente por emoción, no fue un voto para ir en contra de los otros finalistas. Hay muchas teorías, muchas cosas, pero todo realmente es basura. (...) Yo hice contenido con todos. (...) Las teorías no van con mi voto, vote por el amor, la comprensión y la amistad”, manifestó.