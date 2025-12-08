RCN presentó el nuevo grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos 3′; una de ellas tiene más de 35 cirugías

A pesar de ser un formato relativamente nuevo, ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, se ha convertido en uno de los programas más comentados y seguidos en Colombia; formato que recientemente dio a conocer el nuevo grupo de aspirantes por los que el país votara para definir uno de los cupos de las participantes. Una de ellas tiene 35 cirugías.

Tras el triunfo de Altafulla hace ya casi seis meses, ‘Nuestra Tele’ le dio inicio a lo que será su tercera temporada y para ello inició las votaciones para conocer a quienes ingresarán al set para estar en un encierro total 24/7, lista en la que ya hay siete confirmados: Nicolás Arrieta, Eidevin López, Luisa Cortina, Alexa Torres, Luisa Cortina, Esteban Bernal, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Esposa de Marcelo Cezán confesó si le dice adiós a Colombia en pocos meses, “por cosas de la vida”

La Casa de los Famosos La Casa de los Famosos

Tras confirmarse el ingreso de Maiker, quien es un amigo cercano de la primera ganadora del reality, Karen Sevillano, el canal lanzó el nuevo listado de candidatas que hacen parte del Grupo 8, el cual está liderado por la reconocida creadora de contenido Tatiana Murillo, más conocida como ‘La barbie colombiana’; Kim Zuluaga; Mila Arbeláez; Gisselle Watson; Yuli Ruiz; y Kelly García.

El nombre de Murillo es uno de los que más llama la atención, debido a que, para llegar a tener una apariencia similar a la reconocida muñeca de Mattel, se ha sometido a más de 35 cirugías plásticas; mujer que en su presentación aseguró que llegará a este audiovisual totalmente soltera y que solo se dejará conquistar por quien le dé “cositas de oro”.

Cabe recordar que esta mujer fue recientemente víctima de un atentado en la ciudad de Medellín, por lo que decidió salir momentáneamente del país junto a su hija Sofía. “El día de ayer sufrí un atentado mientras iba para mi casa. No fue un intento de robo porque no se llevaron nada. Sobra decir que no tengo enemigos. (...) “Todo lo pongo en manos de Dios y las autoridades”, fueron las palabras de Murillo tras esta situación.