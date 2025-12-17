Marbelle aprovechó la Navidad para componer canción para Gustavo Petro y Verónica Alcocer

Si bien, Marbelle ha logrado destacarse como cantante, construyendo una carrera que lleva más de 15 años, dándose a conocer mucho más a partir de su participación en la televisión colombiana, sin duda, sus posturas políticas siguen dando de que hablar, especialmente por su molestia en contra de Gustavo Petro y otras figuras de la izquierda colombiana.

Le puede gustar: Alejandro Estrada y Nataly Umaña generaron sorpresa al estar juntos en nuevo programa de Caracol, ¿reconciliación?

La cantante en varias ocasiones ha sido el centro de críticas, pues para muchos ha cruzado el límite del respeto cuando de dar su opinión frente a algunos temas se trata, situación que ha dejado de sorprender a muchos. En medio de una de sus nuevas apariciones, Marbelle se refirió a la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, teniendo en cuenta que regresó a Colombia hace pocos días, al parecer, para vivir las fiestas de fin de año con varios de sus familiares.

“¡Léase cantando! ‘El camino que lleva Alcocer pago con plata que la gente reunió Los mamerticos quieren ver a su rey. Le comen cuento a ese pobre zurrón Bruto cagón. Bruto cagón. Ha creído que lo hace muy bien Pobre güevón. Yo quisiera poner a sus pies Este presente que Trump le mandó Más tú ya sabes que no me caes bien Me hace feliz verte en la lista Clinton. Eres hampón, eres hampón, pón pón Ha creído que lo hace muy bien Pobre güevón”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marbelle, las cuales generaron risas a través de las redes sociales y por ende, varias reacciones por parte de los internautas.

¿Quién es la expareja de Marbelle?

Marbelle luego de más de seis años de relación con Sebastián Salazar, confirmó su ruptura con el futbolista asegurando que su decisión se dio en los mejores términos. Incluso la cantante aseguró que siguen teniendo contacto por algunos proyectos, deseándole lo mejor al otro.

Además, se conoció que durante este tiempo junto a la ahora expareja tuvo planes de matrimonio e incluso de tener hijos juntos. Por lo pronto, ambos no tendrían una nueva relación, sino dándose un tiempo para sanar y estar enfocados en sus respectivas carreras profesionales.