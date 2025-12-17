Alejandro Estrada y Nataly Umaña generaron sorpresa al estar juntos en nuevo programa de Caracol, ¿reconciliación?

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más representativos del país, pues durante más de dos décadas ha acompañado las mañanas, tardes y noches de los colombianos a partir de diferentes producciones con las que buscan alcanzar un mayor nivel de audiencia y por ende, fidelizarla con cada uno de sus contenidos.

¿Cuál es el nuevo programa de Caracol Televisión?

Uno de los nuevos programas de Caracol Televisión es la Danza de los Millones, que según lo mencionado por Caracol, una pareja de famosos se enfrentará en cada episodio, a divertidas y sencillas pruebas con la intención de no dejar caer ni un solo billete al piso. Cabe resaltar que el dinero obtenido por los famosos se lo llevará un colombiano, pues se entregarán alrededor de 120 millones de pesos.

La danza de los millones es presentado por Laura Acuña, quien está acompañada por Godoy, quien alegra aún más cada capítulo y prueba de los famosos. Sin dejar de lado, al marranito Fortunato, personaje principal del ‘reality’ quien es el encargado de entregar el dinero.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña?

Alejandro Estrada y Nataly Umaña se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula nacional, pues contaban con un matrimonio de 12 años, viviendo entre Colombia y México, apoyándose en sus diferentes proyectos. Sin embargo, Umaña decidió ingresar a ‘La casa de los famosos’ saliendo de su zona de confort, pero con el paso de los días terminó teniendo un amorío con otro de los participantes como lo fue Melfi, generando así una fuerte polémica debido a su matrimonio con Estrada.

Semanas más tarde, Estrada ingresó a ‘La casa de los famosos’ para dar por terminado su matrimonio, donde Nataly expuso los problemas que venían presentando como pareja y que ninguno de los dos deseaba dar el paso, llegando a presentarse esta situación en televisión nacional. Luego de este momento, los actores tomaron caminos separados.

¿Alejandro Estrada y Nataly Umaña regresaron?

Alejandro Estrada y Nataly Umaña generaron sorpresa por su aparición en el primer capítulo de La danza de los millones de Caracol Televisión, donde tuvieron que enfrentar diferentes pruebas, pero a lo largo de ellas demostraron el carisma y la conexión que los une. En medio de la serie de declaraciones sobre un posible regreso, hay que aclarar que el mencionado capítulo fue grabado hace más de un año, es decir, antes de que Nataly ingresara a ‘La casa de los famosos’ y se diera su respectiva separación.