El canal Caracol le da la bienvenida a nuevo programa este lunes 15 de diciembre, ¿de qué se trata?

La Vuelta al Mundo en 80 Risas es un popular programa de televisión que combina el formato de viaje y turismo con la comedia y el humor. En cada temporada, un grupo de reconocidos comediantes y modelos/presentadoras viajan a distintos destinos internacionales, divididos en parejas. El objetivo del programa es documentar sus aventuras, mostrando la cultura, los paisajes y las experiencias típicas de cada lugar, mientras añaden un toque humorístico a sus desafíos e interacciones.

La dinámica se basa en la química y las ocurrencias de las parejas al enfrentarse a situaciones inesperadas y probar actividades locales, generando momentos cómicos para el público. Este lunes 15 de diciembre se renueva en su sexta edición, bajo la conducción de Santiago Rodríguez, quien cambiará su habitual rol de piloto para convertirse en el jefe de cabina.

El set también trae algunos cambios, ya no será el tradicional set de aeropuerto, ahora los televidentes verán un avión en constante aterrizaje, listo para llevar a los viajeros a cada uno de los destinos.

¿Quiénes estarán en ‘La vuelta al mundo en 80 año’ 2025?

Carolina Cruz y Suso, el Paspi: Puerto Rico y Guatemala.

Puerto Rico y Guatemala. Melina Ramírez y Don Jediondo: Croacia, Hungría y Eslovenia (Europa).

Croacia, Hungría y Eslovenia (Europa). Laura Tobón y Boyacoman: Pekín y Shanghái (China).

Pekín y Shanghái (China). Carolina Soto y Leonardo Cuervo: Sudáfrica y Tanzania.

Sudáfrica y Tanzania. Piroberta y Juan Diego Vanegas: Canadá.

Canadá. Florencia Cassi (argentina) y Jhovanoty: Recorriendo destinos en Colombia.

¿Qué pasó con el Desafío del Silgo XXI?

A pesar de que empieza ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’, el Desafío no ha llegado a su final definitivo aún, pues Caracol Televisión hizo una pausa temporal en su transmisión. Por lo que la última emisión del año fue el 12 de diciembre.

La competencia se reanudará en enero de 2026 para entrar en su etapa final y justo antes de la pausa de fin de año, el equipo Alpha fue eliminado, y sus exintegrantes se reorganizaron en los equipos restantes: Neos y Gamma. Cabe resaltar que, el premio final de esta edición fue anunciado como el más grande en la historia del reality, duplicándose a $2.400 millones de pesos.