“Estuve muy dopada”: Expresentadora de Caracol habló de su duro proceso en una clínica psiquiátrica

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más conocidos en el país, pues durante más de 30 años les ha llevado a los televidentes información de primera mano a partir de Noticias Caracol. Sin dejar de lado cada uno de los programas de entretenimiento con los que cuenta y aquellos que permanecen en la memoria de los colombianos, siendo este el caso de ‘Play Zone’ un programa infantil del que hizo parte Susy Mora.

Le puede gustar: Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron el nacimiento de su hija, Emilia con sentidas imágenes, “Una razón más para...”

Durante un buen tiempo, Mora hizo parte del mencionado programa de Caracol, el cual también contó con diferentes figuras de la televisión colombiana. Sin embargo, la producción llegó a su fin por diferentes motivos y actualmente, la presentadora está dedicada a nuevos proyectos y también a su propio espacio de entrevistas.

Hace pocos meses Susy abrió su corazón para hablar de la depresión que enfrentó y que en principio pasó de largo, sin embargo, con el paso de los días la situación fue insostenible: “Yo estuve más de 20 días hospitalizada y el primer día recorrí 35 minutos y el día que mi papá me recogió cuando me dieron de alta estaba haciendo un fondo de dos horas y media. Yo miro para atrás y digo preparé la maratón de Chicago estando en un hospital psiquiátrico y lo único que digo es que me tengo que aplaudir.

Los primeros días estuve muy dopada entendiendo que estaba en una clínica psiquiátrica y un día me levantó corre, al otro día voy y corro feliz, cuando me dicen que la banda se quemó y yo soy una mujer que soluciona en la vida (...) Mi historia también es contada desde un lugar muy privilegiado y lo agradezco".

La expresentadora de Caracol ha buscado contar su historia para ser un apoyo en quienes enfrentan situaciones de este tipo y que muchas veces no son visibles a través de las redes sociales.