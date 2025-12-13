Laura Acuña presentará nuevo reality de Caracol: conozca cómo inscribirse a este millonario concurso

Caracol Televisión anunció el estreno de La danza de los millones, un nuevo concurso original que llegará a la pantalla el martes 16 de diciembre a las 9:30 p. m., con una dinámica poco común en este tipo de formatos: el dinero que pierdan los famosos durante las pruebas será entregado a los televidentes.

En cada episodio, el programa pondrá en juego 120 millones de pesos, que se repartirán obligatoriamente entre los participantes y el público. De esta manera, el verdadero protagonista del concurso será quien esté viendo el programa desde casa, ya que su premio dependerá directamente del desempeño de los famosos.

¿De qué se trata La danza de los millones?

El formato enfrenta a parejas de celebridades en pruebas sencillas y divertidas, cuyo objetivo principal es evitar que los billetes caigan al piso. Cada error tiene una consecuencia inmediata: el dinero que se pierde se acumula en una bóveda destinada a un televidente, quien podrá llevárselo simplemente por estar registrado y seguir el programa.

A diferencia de otros concursos, en La danza de los millones el desempeño de los participantes no solo define el desarrollo del juego, sino que incrementa el premio final del público, cambiando por completo la dinámica tradicional del género.

Laura Acuña y Fortunato, los encargados de repartir la fortuna

El concurso será conducido por Laura Acuña, quien estará acompañada por Fortunato, el marranito y mascota oficial del programa. Este personaje simboliza el dinero que cae a la bóveda y que, al final, será entregado a los colombianos inscritos.

¿Cómo registrarse para participar?

Los televidentes interesados en tener la posibilidad de ganar dinero deberán realizar un registro previo en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.ladanzadelosmillones.com. Hacer clic en el botón “Empezar”. El sistema redirigirá a la plataforma Ditu: Si ya tiene cuenta, debe iniciar sesión. Si no, deberá crear un usuario nuevo. Aparecerá el mensaje “Ya casi terminamos”, donde deberá: Ingresar el número de cédula. Registrar el número telefónico. Aceptar los términos y condiciones. Autorizar el tratamiento de datos personales. Hacer clic en “Continuar”.

Al finalizar, aparecerá un mensaje de confirmación que habilita al usuario para participar en La danza de los millones y acceder al contenido de Ditu.

Con este formato, Caracol Televisión apuesta por una experiencia interactiva donde ver televisión puede convertirse literalmente en ganar dinero.