Miguel Polo Polo aplaudió la candidatura presidencial de Paloma Valencia, “encarna con coherencia los ideales”

Miguel Polo Polo es un conocido congresista colombiano, quien ha generado polémica en varias ocasiones por sus sorpresivas declaraciones, generando apoyo y también críticas especialmente a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activo compartiendo sus diferentes posturas y su claro descontento con Gustavo Petro.

Sin embargo, ante las nuevas elecciones presidenciales que se aproximan ya son varios los precandidatos que buscan llevar la delantera. Tanto así que sobre las horas de la noche de este 15 de diciembre se conoció que el Centro Democrático eligió a Paloma Valencia como su candidata presidencial frente a opciones como María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Ante esta decisión fueron varios los comentarios de apoyo y admiración para Valencia, demostrando así su liderazgo a nivel político, pues obtuvo la mayor votación dentro del partido:

"Qué felicidad el triunfo de mi amiga Paloma Valencia como candidata oficial del Centro Democrático. Ella encarna con coherencia los ideales y las banderas del partido. Durante muchos años fue, sin duda, la mejor senadora del país, y estoy seguro de que será una candidata presidencial de lujo. Felicitaciones también a María Fernanda Cabal y Paola Holguín, mujeres extraordinarias que serán fundamentales en esta contienda electoral", fueron las declaraciones expuestas por parte de Miguel Polo Polo tras la información oficial sobre Paloma Valencia.

Cabe resaltar que otras figuras como Vicky Dávila, Tomás Uribe, Abelardo de la Espriella, entre otros, no dudaron en expresar sus deseos de apoyo frente a la candidatura oficial de Paloma Valencia, deseándolo lo mejor para este nuevo camino político que enfrentará en los próximos meses.

Paloma Valencia habló de María Fernanda Cabal tras su candidatura

Paloma Valencia mencionó a María Fernanda Cabal en medio de su discurso tras el anuncio oficial de su candidatura presidencial, es decir, con quien ha compartido desde hace varios años y quien también aspiraba a la presidencia de Colombia:

“Esta candidatura tiene tres nombres, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y yo. Ellas son parte estructurante de que yo pueda estar hoy aquí, quiero decirle a María Fernanda mi leona y mi guerrera, no hay ningún otro animal más poderoso que tú en todas las selvas del planeta y quiero decirle a María Fernanda que reconozco su entrega, su valentía, su capacidad, este partido no sería lo que es sin su voz, sin su firmeza, sin su carácter. María Fernanda eres un orgullo para el Centro Democrático, para Colombia y eres parte integral de mi corazón y de mi campaña que es la tuya también", fueron las declaraciones expuestas por parte de Paloma Valencia.

Asimismo, Valencia pidió discernimiento y fuerza para afrontar cada una de las situaciones a nivel político que tiene que atravesar. Por supuesto, la candidata presidencial al Centro Democrático destacó el esfuerzo de su partido y del expresidente, Álvaro Uribe Vélez.