El Centro Democrático oficializa a Paloma Valencia como su candidata presidencial para 2026

El Centro Democrático anunció esta tarde, en el edificio nuevo del Congreso, específicamente en el auditorio Luis Guillermo Vélez, que Paloma Valencia será su candidata presidencial para la próxima contienda electoral. La decisión pone fin a semanas de deliberación interna y establece una hoja de ruta clara para el partido en el nuevo ciclo político.

Paloma Valencia, cuya trayectoria incluye su rol como Senadora de la República y una de las voceras más destacadas de su partido en el Congreso, es percibida por el como la opción con mayor potencial para retener su base electoral tradicional y atraer votantes de centro derecha. El Centro Democrático (CD) con su designación busca proyectar un mensaje de “orden, reactivación económica y firmeza institucional”.

Inicialmente, cinco precandidatos aspiraban a representar al partido. Con el tiempo, la baraja se redujo a una terna conformada por las senadoras Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Paloma Valencia resultó ganadora tras someterse a dos sondeos internos: uno dirigido a los 2.109 militantes encuestados y otro, de mayor alcance, que consultó la opinión de aproximadamente 5.000 simpatizantes del partido.

Con esta decisión, la senadora Valencia se posiciona como la figura del Centro Democrático para competir en las consultas interpartidistas que se realizarían en marzo.

Desde el recinto, su discurso fue con un enfoque principal de su labor legislativa y de su comunicación pública ha estado marcado por una profunda atención a los asuntos de seguridad, la promoción del fortalecimiento de las instituciones estatales, una postura de crítica y escepticismo hacia los procesos de diálogo o negociación con grupos armados, y una constante evaluación y cuestionamiento de las políticas impulsadas por el gobierno actual.

La candidata enfatizó que, si bien la postulación lleva su nombre, el foco y la estructura de esta candidatura se fundamentan en el trabajo de tres mujeres, a quienes considera pilares esenciales de su presencia en la contienda.

Dirigiéndose específicamente a una de ellas, afirmó: “Hoy tengo esta candidatura y tendrá mi nombre, pero esta candidatura tiene tres nombres y pertenecerá a tres mujeres. Ellas son parte estructural para que yo esté aquí. Quiero decirle a María Fernanda que reconozco su entrega y que este partido no sería lo que es sin su firmeza y capacidad (...) María Fernanda, mi leona y mi guerrera, no hay animal más potente que tú”.

Además, la aspirante resaltó la labor de Paola Holguín, destacando su notable habilidad para consolidar y cohesionar equipos. Por esta razón, anunció que tanto Holguín como Cabal formarán parte integral de su equipo de campaña.

Desde el uribismo se estudia la articulación de una consulta con otros partidos como el Liberal, Cambio Radical y el Conservador, en un esfuerzo por consolidar una coalición política. Paloma Valencia inicia así, de forma oficial, su camino hacia la Presidencia.

El mercado y otros partidos políticos están a la espera de sus primeras alianzas y la confirmación de su fórmula vicepresidencial.