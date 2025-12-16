María Fernanda Cabal pidió revelar encuestas del Centro Democrático tras triunfo de Paloma Valencia

Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal participaron en el proceso interno con el que el Centro Democrático definió a su candidata presidencial.

La senadora María Fernanda Cabal, una de las aspirantes en el proceso interno del Centro Democrático para elegir a su candidata a la Presidencia, ha solicitado a la colectividad que divulgue la totalidad de los resultados de las dos mediciones utilizadas para nominar a la senadora Paloma Valencia. Esta petición, busca la máxima transparencia, ha generado diversas reacciones en la esfera política.

Aunque Cabal ha manifestado públicamente su respaldo a la elección de Valencia como la abanderada del partido, la solicitud de publicación de las encuestas y la auditoría completa del proceso subraya la necesidad de fortalecer la confianza en la determinación. La congresista, quien ya había participado en una contienda similar en 2021, argumentó su postura en la importancia de la apertura democrática dentro del partido de derecha.

“Por respeto a los colombianos que nos han acompañado, por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría. Que todo colombiano pueda saber que esto se hizo bien y que cada paso estuvo a la altura del país que queremos rescatar”, afirmó Cabal, refiriéndose al resultado que la dejó por fuera de la nominación, en un proceso que también incluyó a la congresista Paola Holguín.

La líder política insistió en que la divulgación íntegra de los resultados es una medida fundamental para asegurar la legitimidad del procedimiento. Con ello, busca que el proceso de selección del Centro Democrático se caracterice por su rigor, a diferencia de lo que, según sus declaraciones, pudo haber ocurrido en elecciones internas anteriores.

“La idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso, queremos saber, queremos aprender”, expresó Cabal. En sus palabras, la transparencia es clave para evitar “cualquier fractura” y asegurar la unidad de las tres aspirantes que conformaron esto.

Pese a no haber sido la elegida, la senadora Cabal reafirmó su compromiso con los principios del Centro Democrático, incluyendo la defensa de la vida, la libertad, la familia, la propiedad privada y el orden institucional. “Mi deber es seguir trabajando más fuerte que nunca. Desde donde me necesiten, allí estaré, con carácter y con la voz firme que nunca ha temido decir lo que otros callan”, enfatizó.

El acuerdo de precandidatos establecía que la elección se definiría mediante dos metodologías técnicas. La primera medición fue efectuada por la firma chilena Cadem, que realizó un estudio cuantitativo a nivel nacional. Esta encuesta, que alcanzó una muestra de 2.109 entrevistas autoadministradas por internet, reportó un margen de error del 2.5 % y un nivel de confianza del 95 %.

La segunda fase se llevó a cabo a partir del 1 de diciembre, en colaboración con la firma Panel Ciudadano. Esta consulta se enfocó en 5.000 militantes activos del Centro Democrático, incluyendo diversos estamentos internos como comités municipales y departamentales, dirección nacional, y congresistas. El proceso registró un total de 2.255 votos válidos y un margen de error reportado del 1.45 %.

Con la divulgación de estos resultados, Cabal busca disipar cualquier duda sobre la selección, al tiempo que reafirma su continuidad en la política, a pesar de que este fue su segundo intento por obtener la candidatura presidencial.