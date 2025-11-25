No hubo conciliación entre Polo Polo y Petro: “el presidente solo vino a decir barrabasadas”

Pese a que tanto Miguel Polo Polo como el presidente Gustavo Petro tuvieron que ir hasta la Corte Suprema de Justicia para conciliar en el caso de la denuncia del mandatario contra el representante a la Cámara, no llegaron a un acuerdo. La noticia la confirmó el propio Polo Polo, quien se despachó en contra del presidente y aseguró que solo fue a hablar barrabasadas.

“Me da una lástima que una persona como esta gobierna a Colombia. Una audiencia en donde el presidente habló más de más de 20 minutos sobre asuntos que no corresponden al por lo cual se nos citó en la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Miguel Polo Polo.

El representante aseguró que el presidente Gustavo Petro habló “sobre asuntos como la Hacienda Guacharacas, como la guerra de liberales y conservadores, como la contienda del 91, que Estados Unidos, que los narcos, que la operatividad del ICBF, habló de una cantidad de barrabasadas para al final no terminar diciendo nada”.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro denunció al representante Miguel Polo Polo por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado tras una publicación en X, en la que el representante lo acusa de ser el autor intelectual del magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Polo Polo asegura que la izquierda lo está hostigando

De igual forma, el representante aseguró que Petro lo señaló de estar hostigando a la izquierda del país, pero el recordó que no tiene ningún proceso legal en contra de ningún político de ese movimiento. Pero, en contra parte, ellos si le tienen abiertos 35 procesos en su contra.

“El propio Iván Cepeda, candidato del grupo que todos conocemos, también me tiene denunciado. El propio Gustavo Bolívar también me tiene denunciado. Los tres cabecillas del petrismo me tienen aquí denunciado en la Corte Suprema de Justicia obstaculizando la operatividad de la justicia” sentenció Polo Polo.