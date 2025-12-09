Novia del exesposo de Claudia Bahamón compartió especial momento con los hijos de la presentadora, ¿buena relación?

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los ‘realities’ del Canal RCN más queridos por los colombianos, pues se encarga de reunir las habilidades en la cocina acompañadas de diferentes figuras de la farándula, quienes tendrán que enfrentarse a diversos retos culinarios con el fin de convertirse en el mejor de la temporada, de acuerdo con las decisiones de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Pero más allá de cada uno de los participantes quien también ha logrado destacarse ha sido, precisamente, Claudia Bahamón, quien ha hecho arte de varias de las temporadas, creando fuertes lazos con la gran mayoría de los cocineros.

Sin embargo, desde hace varios meses se conoció su ruptura con Simón Brand, luego de más de 10 años juntos y dos hijos. Aunque la ahora expareja no hizo pública su ruptura, el director de cine se dejó con su nueva novia Jimena Rúgeles en diferentes eventos, dejando claro que volvió a encontrar el amor.

Si bien, el exesposo de Bahamón está entre Estados Unidos y Colombia, teniendo en cuenta las diferentes obligaciones con las que cuenta, lo cierto es que en este mes de diciembre estaría en el país, buscando pasar tiempo de calidad junto a sus hijos.

Aunque Simón Brand no suele ser activo en sus redes sociales, caso opuesto termina siendo su novia, Jimena Rúgeles, quien el pasado 7 de diciembre, Día de velitas, compartió una foto, del exesposo de Claudia Bahamón junto a sus dos hijos, Samuel y Luca, disfrutando de esta costumbre colombiana.

Lo cierto es que desde hace varios meses los hijos de Bahamón compartirían con la nueva pareja de Simón, al parecer, contarían con una relación cercana entendiendo la separación de sus padres, quienes tendrían un vínculo cordial.

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’?

Luego del inicio de la décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ los rumores han estado más que presentes por la aparición de quien sería el novio de Claudia en medio de las grabaciones del ‘reality’ de cocina, sin embargo, hasta aquel momento se desconocía su identidad. Durante la transmisión del programa ‘La Corona TV’ Ariel Osorio rompió el silencio y aseguró que el novio de Claudia Bahamón es Andrés Godoy, hermana de la actriz Estefanía Godoy, abogado, separado e incluso antes de ser pareja de la presentadora habría tenido una relación con Andrea Guerrero.