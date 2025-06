A pesar de estar separados, Claudia Bahamón revela cómo cría a sus hijos junto a Simón Brand “Hay un límite”

Durante el mes de marzo, se revelaron fotografías donde se le vio al director de cine Simón Brand junto a una mujer que no era a su esposa, Claudia Bahamón. Desde ese momento, los rumores de divorcio aumentaron, pero pese a la ola de comentarios, ninguno de los dos se pronunció al respecto.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Exesposo de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’, estaría de viaje con su nueva pareja

Durante los Premios India Catalina, Claudia Bahamón ganó una estatuilla a Mejor Presentadora por sus diez años en ‘MasterChef’. En su discurso, Claudia le agradeció a sus hijos por ser su fiel compañía, y omitiendo directamente a Simón Brand, confirmando así su separación.

Claudia Bahamón reveló detalles de la crianza de sus hijos con su expareja Simón Brand

En medio de una entrevista con CityTv, Claudia reveló detalles de cómo es su crianza con sus hijos, sobre todo con el mayor: “Yo no tengo una fórmula, pero sí lo hemos hecho bien. Tenemos una relación muy bacana con Samuel. Somos muy amigos, muy confidentes que a veces yo creo que nos pasamos de ... No me cuentes tantas cosas, por favor sin tanto detalle, pero a ese punto llegamos”, comenta entre rosas.

También puedes leer: Jorge Alfredo Vargas le envió mensaje a Miguel Uribe tras el último parte médico

Asimismo, reveló sobre su crianza junto a su expareja, Simón Brand: “Hemos dejado muy claros como papás Simón y yo que somos papás. Somos amigos, educamos y hay un límite que no se puede cruzar y a veces es difícil,el no ser tan amigo de tu hijo. Hay un límite”.

¿Quién es la nueva novia de Simón Brand?

Simón Brand tendría un noviazgo con Jimena Rúgeles, quien es una diseñadora y modelo colombiana, además se ha destacado es la esfera de la actuación y todo indicaría que allí habría nacido el amor entre ellos. A través de sus redes sociales, la mujer se encarga de expresar su gusto por la naturaleza y la fotografía. En una de las recientes publicaciones de Jimena, donde comparten juntos, demuestran que más allá de los comentarios o rumores, se encuentran disfrutando de su amor.