Marbelle se fue en contra de Juan Diego Alvira tras tildar a Abelardo de la Espriella de “bravucón”

Marbelle es una de las cantantes de música tecnocarrilera, pop y balada más conocidas en el país, pues durante varios años ha buscado dar a conocer su talento en los diferentes escenarios del país, alcanzando así una amplia acogida. Su talento también le permitió llegar a la televisión formando parte de ‘realities’ de canto, además de su telenovela autobiográfica ‘Amor sincero’, del Canal RCN, de la que también hizo parte de su hija, Rafaella.

Actualmente, la artista sigue adelante con su rol en la música, estando muy activa a través de sus redes sociales, compartiendo uno que otro detalle de su proyecto musical, pero también dando su clara postura cuando de política se trata y dejando en evidencia su claro descontento con Gustavo Petro y quienes hacen parte de su gabinete.

Sin embargo, recientemente la polémica estuvo con el periodista Juan Diego Alvira, quien compartió un corto video en el que se encargó de exponer: “Mi trabajo como periodista no es caer bien, es preguntar. Preguntar aunque moleste, aunque arda, aunque levante ejércitos de fanáticos digitales. La pregunta incómoda no es un ataque: es un deber”.

Asimismo, sostuvo que miles de fanáticos salieron en su contra luego de que le preguntara a Abelardo de la Espriella si su campaña estaba construida a punta de mercadeo, teniendo en cuenta la millonaria pauta en redes con la que cuenta. Ante el hecho, la molestia del precandidato fue evidente, mientras que Alvira no guardó silencio: “La reacción no fue de un estadista, fue la de un bravucón (...) Prefiere insultar al que pregunta, antes de enfrentar el fondo del asunto. Eso no me intimida, tampoco los seguidores alienados que creen que defender a su candidato con insultos”.

Horas más tarde, las diferentes reacciones por el video de Juan Diego Alvira no se hicieron esperar, entre ellas la de Marbelle, quien aseguró: “Salir a justificarse solo pone en evidencia que quien realmente está ardido por la respuesta es el “periodista””. Cabe resaltar que luego del mencionado video fueron varios los comentarios tanto en contra como a favor.

¿Quién es el hermano de Juan Diego Alvira?

El hermano de Juan Diego Alvira es Luis Fernando Alvira Cortés, quien sería mayor que el experiodista de Noticias Caracol. Si bien, son pocas las apariciones que tiene Alvira por medio de sus redes sociales con el hombre, durante sus primeros años de vida compartió con él, contando con un sinfín de experiencias juntos, entre ellas, los juegos juntos, risas, discusiones, pero también que desde muy corta edad el tolimense tenía claro que su pasión estaba en el periodista, pues en pasadas entrevistas en ‘Bravíssimo’, su hermano recordó que solía entrevistar a varios de sus familiares y que al sol de hoy es uno de los periodistas más famosos de Colombia.