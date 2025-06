Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ vive con complejas secuelas tras accidente hace varios años

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en Colombia, pues durante varios ha hecho parte del Canal RCN, encargándose de cautivar a los televidentes con cada grupo de famosos, quienes llegan a mostrar sus conocimientos gastronómicos para así llevarse el premio de los 200 millones de pesos y convertirse en el mejor cocinero de la temporada. Sin embargo, las historias de vida de las celebridades y del equipo de jurados no pasó de largo y hace pocas semanas, uno de ellos confesó que vive graves secuelas tras sufrir accidente hace varios años.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Exesposo de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’, estaría de viaje con su nueva pareja

Se trata de Nicolás de Zubiría, quien ha estado presente en la gran mayoría de las temporadas de ‘MasterChef Celebrity’, convirtiéndose así en una de las figuras más queridas debido a su sencillez y carisma, pero también por la serie de conocimientos con los que cuenta.

Pero, más allá de la cocina y de la televisión, el jurado de ‘MasterChef Celebrity’ ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activo, tanto así que buscó revelar algunos detalles de su vida, entre ellos el complejo accidente que vivió en el mar y que trajo consigo que en la parte superior de sus dientes se viera afectada:

“Yo estaba esquiando en el agua, bien. Estaban todas las chicas, todas las peladas allá y yo por ponerme de chicanero me pongo a sacar estelas, eso es cuando uno pone el esquí, un poquito de lado, una cortinita, toda la vaina. Cuatro de la tarde, el mar ya estaba un poquito bravo, entra al agua, el esquí porque una ola lo cubre, el esquí hace así. Yo salgo enseguida para delante y yo me como, con la boca, literalmente, me como un esquí, entonces me reviento todo el puente superior.

Todos los dientes quedaron corridos hacia atrás, enseguida por el impacto se me cae uno de los dientes y empiezo en un proceso horrible de recuperación. Con el tiempo el doctor me dijo, se te van a ir muriendo los dientes. Toca poner implantes, todos estos dientes de adelante míos son implantes que tocó meter gracias a ese accidente tenebroso que tuve", fueron las declaraciones expuestas por parte de Nicolás de Zubiría, de ‘MasterChef Celebrity’.