Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’, se despidió en medio de la tristeza de querida figura

‘MasterChef Celebrity’ es el único programa de cocina presente en las noches colombianas, pues durante varios años se ha encargado de entretener al público reuniendo a diferentes figuras de la farándula, las cuales se encargan de mostrar su talento en la cocina para así avanzar dentro de la competencia y poder llevarse el premio de los 200 millones de pesos.

Aunque la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ está a punto de llegar a su fin, lo cierto es que las emociones siguen a flor de piel entre las finalistas y por supuesto, en la presentadora Claudia, quien en la última salida antes de la gran final no ocultó su cariño y tristeza por Michelle Rouillard que se despidió de la competencia:

“Querida Mitch, Hoy te despides de MasterChef, y no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte lo increíble que ha sido verte brillar en esta competencia. Estuviste literal a un paso de llegar a la final, y para quienes te vimos desde el comienzo, fue fascinante vivir como conquistaste poco a poco tantos corazones. Eres de corazón generoso, “rara rara” (como tú misma te autodenominas y nos haces reír con ese cuento jajajaaj), disciplinada, con una risa que contagia alegría, vulnerable y sensible… y a veces tus lágrimas y nervios parecían jugarte en contra, pero siempre salías airosa con cariño, abrazos espichados, palabras de aliento (como una niña chiquita) talento y creatividad.

Sin duda, fuiste de las más innovadoras en esta cocina, llevaste tus ideas hasta lo más alto y dejaste huella en cada plato. Tu frase de despedida, “en la vida, lo único constante es la transformación”, no podría ser más acertada para este paso por la competencia. Nos deja un poco tristes tu partida, pero también quedamos de inspiración para seguir soñando y creando… la cocina más importante del mundo ha recibido lo mejor de ti. Nunca cambies, Mitch. Sigue siendo tú, auténtica y brillante, (y rara jajajaj todavía me resuena en mi cabeza, tu risa al decir eso) y por favor, nunca dejes de cocinar. Lo supimos ja, ja, ja desde que fuiste la reina rebelde de Colombia, contaste de tu amor por la cocina siempre ¡pillada!… ¡Y bueno nos lo demostraste! Quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo, para celebrar tus triunfos, tus ideas chifladas y tu risa contagiosa“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’.