Juan Diego Alvira le sacó las garras a Abelardo de la Espriella y sus seguidores, tras ser atacado por entrevista

La carrera por conocer quién reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño está a menos de seis meses de finalizar y Abelardo de la Espriella es uno de los más opcionados a ocupar la silla presidencial; mismo que recientemente recibió una contundente respuesta del periodista Juan Diego Alvira, a quien había tildado de tener “mala fe”, por una pregunta que le hizo en una entrevista.

De la Espriella fue invitado recientemente a ‘W Radio’, medio de comunicación en el que fue entrevistado por Alvira, ibaguereño que le hizo el siguiente cuestionamiento: “Su crecimiento en redes ha sido altísimo, también su pauta. ¿No corre el riesgo de parecer más un fenómeno de mercadeo de publicidad, que de opinión?“.

Juan Diego Alvira, periodista de la W Radio. (Captura de pantalla: redes sociales)

Ante esta pregunta, el conocido ‘Tigre’ le contestó a Juan Diego planteándole su duda sobre la preparación del periodista para la entrevista, expresándole: “No sé si lo tuyo es falta de fe, desinformación o la mezcla de ambas. (...) No he pagado un centavo, si me muestran un informe periodístico en el que se diga que yo he pagado pauta, me voy de la candidatura”.

Tras la intervención, Juan Diego recibió varios ataques y críticas por medio de las redes sociales, delicada situación a la que contestó con un videoclip en el que manifestó que a todos los políticos que están en campaña les va a preguntar por igual.

“Prefieren insultar al que pregunta antes de enfrentar el fondo del asunto, eso no me intimida, tampoco los seguidores alienados, que creen que por defender a sus candidatos con insultos les darán likes o reproducciones. (...) Los periodistas no estamos para caer bien ni para volvernos populares, estamos para preguntar lo que toca preguntar, lo que moleste, lo que arda”, afirmó Alvira.

“A todos se les pregunta por igual, a los de izquierda, derecha, centro; la regla es la misma: la pregunta difícil se hace y punto. Ese es y ha sido mi compromiso con Colombia; como ciudadano tengo mis posturas, pero como periodista no defiendo causas ni candidatos, me paro donde me corresponde”, añadió.