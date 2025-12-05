Exesposa de Yepes, de MasterChef, habló del desamor y las dolorosas rupturas, “Nadie se muere de amor”

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas más famosos dentro del Canal RCN, pues ha estado presente durante 10 años, encargándose de contar en cada una de sus temporadas con todo un grupo de figuras de la farándula, quienes se encargan de mostrar sus conocimientos en la cocina y durante su más reciente versión la ganadora terminó siendo Violeta Bergonzi.

¿Quiénes son los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ que tienen una relación?

Durante la versión de ‘MasterChef Celebrity’ 2025 fueron varias las figuras reconocidas, quienes llegaron a mostrar sus conocimientos en la cocina, entre ellos Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar, quienes antes de que iniciara la temporada lo rumores por un posible amorío se hicieron presentes.

Aunque en principio ninguno de los dos optó por referirse a este tema, sus apariciones en diferentes eventos no pasaron de largo, así como también las diferentes muestras cariño que fueron inevitables en varios de los capítulos. Actualmente, la pareja llevaría ya varios meses de noviazgo, donde los viajes y demás proyectos han estado más que presentes.

¿Quién es la exesposa de Mario Alberto Yepes, de ‘MasterChef Celebrity’?

Mario Alberto Yepes estuvo casado por más de 20 años con Carolina Villegas, una comunicadora social con quien consolidó una de las relaciones más estables del ambiente deportivo colombiano, construyendo así una familia junto a sus tres hijos. La pareja se separó en 2023, tras un proceso que se manejó con total discreción y sin polémicas mediáticas. No obstante, ambos han demostrado mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, lo que quedó en evidencia con su reciente reunión.

Carolina Villegas, exesposa de Mario Alberto Yepes, habló de su matrimonio

Aunque tanto Mario Alberto Yepes como Carolina Villegas no suelen ser tan activos en sus redes sociales. Hace pocas semanas, tanto Villegas como su hija, Miranda Yepes, estuvieron haciendo parte del pódcast ‘En familia sin filtros’, de la comunicadora, donde hablaron del matrimonio y por ende, el aprender a estar sola:

“Que nos demos importancia a nosotros mismos antes que a otra persona. Bueno, digamos que yo ya tuve una experiencia larga en mi vida, en el amor, por situaciones de la vida, tenía que ser así, porque pues, son las cosas que Dios determina, que deben pasar y de todas maneras van a pasar. Creo que hoy puedo decir que el amor se sigue transformando o sea en mi vida, yo ya tuve un matrimonio, una familia, una separación y creo que el amor se sigue transformando y es esperar que uno se presenta de ahora en adelante no solamente a nivel amoroso, de pareja, sino en todo, porque ahora digamos viene la etapa de los hijos de otra manera (...) Es enfrentarlo, adaptarse a las situaciones y como tú dices priorizarnos siempre

(...) El tiempo es el único que te da respuestas, todo pasa y uno creo que no pasa (...) Que te vas a quedar ahí (...) Uno puede superarlo, pero hay gente que se enfrasca en una situación (...) No nos podemos quedar estancados, ni pegados (...) El tiempo todo lo cura (...) Nadie se muere por amor“, fueron las declaraciones expuestas por parte de la exesposa de Mario Alberto Yepes.