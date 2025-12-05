“Mi orgullo”: Periodista de Noticias Caracol abandonó Colombia para celebrar la graduación de su hija en Canadá

Noticias Caracol a lo largo de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida.

Le puede gustar: Caterin Escobar, de ‘MasterChef’, alardeó su amor por Yepes en viaje a la playa, “así siempre”

¿Quién es Ana Milena Gutiérrez, de Noticias Caracol?

Ana Milena Gutiérrez es una periodista y presentadora colombiana, quien desde hace varios años hace parte de Noticias Caracol, estando presente durante las emisiones del medio día y en ocasiones en la primera emisión, demostrando su profesionalismo, pero también su carisma frente a las cámaras.

Cabe resaltar que antes de ser parte de Noticias Caracol, Ana Milena estuvo haciendo parte de ‘Día a día’, convirtiéndose en una de las corresponsales de la ciudad de Cali, renunciando a este rol por llegar al informativo.

¿Quién es la hija de Ana Milena Gutiérrez, de Noticias Caracol?

La hija de Ana Milena Gutiérrez es Valentina Ramírez Gutiérrez, quien cuenta con un gran parecido a su mamá, sobre todo por sus ojos verdes. Además, al parecer, la joven estaría radicada en Cali. El amor y la conexión por parte de la periodista de Noticias Caracol hacia su hija es indudable y durante una entrevista para el programa ‘Bravissimo’, hace un tiempo confesó los gustos de la joven.

“Somos súper amigas, pero cuando tengo que ser mamá y tengo que halar las orejas, pues toca”, reiteró Ana Milena Gutiérrez.

¿Cuál es la carrera de la que se graduó la hija de Ana Milena Gutiérrez?

En medio de una de sus más recientes apariciones, Ana Milena Gutiérrez mostró lo orgullosa que está por la graduación de su hija, Valentina, quien decidió abandonar Colombia y radicarse en Canadá para sus estudios de pregrado. Según lo mencionado por la presentadora de Caracol, en pasadas entrevistas su hija se encontraba estudiando comunicación con enfoque en los negocios.

"Su logro, mi orgullo. Nos graduamos juntas. Hay más fotos, videos y un grito épico… pero eso queda en archivo clasificado“, fueron las declaraciones que añadió la periodista de Noticias Caracol. Hasta el momento se desconoce si la joven regresará al país o decidirá quedarse en Canadá.