Noticias Caracol contradice a Petro y ratifica la veracidad de los chats que involucran a las disidencias de las Farc de Calarcá con su gobierno

Noticias Caracol ratifica el contenido de su investigación sobre las disidencias de las Farc. (Foto: Captura de pantalla / Presidencia)

Noticias Caracol durante la emisión de este domingo, 30 de noviembre, se pronunció tras las dudas que el presidente Gustavo Petro manifestó sobre la veracidad de los chats publicados. La unidad investigativa se ratifica respecto a todas las pruebas a las que tuvo acceso y que lo que hizo fue crear una diagramación pero fiel a los textos de los chat que reposan en poder de la Fiscalía General de la Nación.

Después de la revelación de la unidad investigativa sobre el contenido de los computadores incautados a alias Calarcá el día que detuvieron a la caravana de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección en Antioquia.

Noticias Caracol se ratifica en la veracidad de los chats de su investigación sobre la filtración de las disidencias de las Farc en el gobierno de Gustavo Petro

El noticiero indicó que el presidente ha cuestionado la veracidad de la investigación a partir de teorías en la que vinculan a la CIA y la utilización de la Inteligencia Artificial.

En la alocución del viernes, 28 de noviembre, el presidente dijo: “hemos mirado algunos chats que se publicaron en pantallazos de la televisión, asumiendo información pública no de la investigación que debe ser de la Fiscalía. Se colocó en un programa de Inteligencia Artificial y resultó que no son copias de los chats, eran conversaciones construidas artificialmente, puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats”.

Ante esto el noticiero indicó que “el presidente afirmó que hubo un cotejo de los chats, lo cual no es posible, porque para realizar un análisis de esas características, tenía que tener el material original que está en poder de la Fiscalía".

Luego el presidente habría cambiado de posición y asegurado que se refería a la forma en la que se presentó el informe.

“Lo que dije es que los pantallazos de conversaciones de chat que presentó Caracol TV no son imágenes de verdaderos chats”, se lee en uno de los trinos del mandatario.

El Noticiero aclaró que las ilustraciones que se mostraron en el informe no alteraron el contenido de los chats, los cuales son una reproducción exacta.

Y muestra uno que dice: “Anoche en la reunión con personal de Dijin y la Fiscalía hablaron que la fuente fue hasta donde Leo y se quedaron en el campamento donde la pasa Leo y también le tiene el teléfono chuzado, todo lo que habla leo lo saben la Policía y la Fiscalía”.

El noticiero se ratificó que contrastaron la información con al menos 15 fuentes que confirmaron lo que se presentó en la investigación y lo que se afirma en los chats.