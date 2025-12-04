Caracol dio el primer vistazo de La Reina del Flow 3 y alertó a sus seguidores

A inicios de abril del 2025, ‘La Reina del Flow’ dio por terminado el rodaje de la tercera temporada de la serie,después de siete meses de grabación, donde se pudo ver de nuevo a Carlos Torres como Charly Flow y a la caleña Carolina Ramírez como Yeimy Montoya. Dos personajes que cautivaron al público colombiano desde el año 2018 por su química innegable y que en menos de nada estarán se regreso.

Hace unos días, el canal Caracol anunció la producciones que llegarán a su emisión en lo corrido del 2026, en la que la protagonista fue ‘La Reina del Flow 3′. Tras algunos días del anuncio, se publico el primer adelanto de la novela, que dejó a más deán seguidor de la historia de Yeimy Montoya preocupado.

La premisa de la nueva entrega girara entorno a la desaparición y posible muerte de Yeimy Montoya, esto después de volver a ser madre al lado de Charly Flow. En el primer adelanto hacen un repaso de lo sucedido, e introducen la nueva trama, que dejo en duda si La Reina falleció, además se vieron nuevas caras en la producción.

¿Cómo termino La Reina del Flow 2?

El final de la segunda temporada de “La Reina del Flow” estuvo cargado de tensión y drama, culminando con la resolución de los conflictos y el desenlace del triángulo amoroso.Yeimy Montoya se enfrentó al villano Mike Rivera, quien la secuestró en un intento desesperado por acabar con ella, pero la Reina del Flow logró salvarse.

En el ámbito personal, y tras un sinfín de idas y venidas, Yeimy finalmente tomó la decisión más esperada por muchos fans: eligió quedarse con Charly Flow, perdonando su pasado y apostando por el amor que resurgió entre ellos. Juancho demostró madurez al aceptar la decisión de Yeimy y deseándole felicidad, volviendo a enfocarse en su relación con Daniela.

¿Por qué ‘Juancho’ no estará en la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’?

En entrevista con Tropicana, el actor Andrés Sandoval contestó que desafortunadamente su vida personal “mal contada” en las redes sociales y a sus espaldas en los medios generó que ciertas personas lo excluyeran de algunas cosas, una de ellas ‘La Reina del Flow’.

Cabe resaltar que, el actor se ha visto envuelto en delicados problemas, uno de ellos con su exesposa Katty Osorio, a la que en marzo de 2024 acusó de haber abusado sexualmente de sus hijos. Lo ultimo que le sucedió fue la pérdida económica y el daño a su reputación que sufrió después de apostar con inversiones digitales, específicamente con una compañía conocida comoOmega Pro.