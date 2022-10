Ana Milena reveló la compleja y rara enfermedad que tuvo que enfrentar con su exesposo

Ana Milena Gutiérrez es una reconocida periodista de Noticias Caracol, quien inició en el set regional, específicamente en Cali y con motivo de la sorpresiva renuncia de Juan Diego Alvira, la presentadora ahora se encuentra ocupando su puesto en las mañana en compañía de Alejandra Giraldo. La caleña ha recibido más de una halago por parte de los televidentes no solo por su talento antes las cámaras, sino también por su belleza.

Pero, todo no ha sido sencillo para la presentadora, quien reveló en medio de una entrevista para ‘La Red’, la compleja situación que tuvo que atravesar con su primer esposo, Pablo Andrés, quien además de ser un ingeniero, habla varios idiomas. Luego, de algunos problemas de salud, recibieron la noticia de que padecía una enfermedad degenerativa, Gutiérrez aseguró: “Le dio una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que es una enfermedad degenerativa. No es una enfermedad común y por ende las investigaciones no son muy intensas”.

Los médicos, quienes trataban de controlar la enfermedad, les informaron que con el paso del tiempo su cuerpo iba a ir teniendo cambios, los cuales eran imposibles de controlar para ellos, resaltando que debido a esta situación estaría en juego su empleo. Y así fue, pues, la salud del ingeniero fue deteriorándose poco a poco, impidiéndole realizar varias actividades diarias por si solo.

Ante la difícil y sorpresiva etapa que estaba atravesando, Milena trató de mantener la calma para poder convertirse en el gran apoyo y fuerza para Pablo, con quien ya tenía una hija, Valentina. Sin embargo, debido a las diferencias que tenían y los problemas que empezaron a ser más recurrentes en su relación por decisión de ambos se separaron. “Yo estuve muchos años acompañándolo, viviéndolo en diferentes procesos, con su enfermedad, pero llegó un momento en el que yo tuve que buscar otra forma de mostrarle la vida a Valentina, por recomendación de una profesional”, fueron las palabras de la presentadora.

Años más tarde, Milena volvió a encontrar el amor en Hugo Ocampo, un famoso oftalmólogo y retinólogo caleño, con quien sostuvo una relación de cuatro años y posteriormente llegaron al altar. Aunque él se encuentra radicado en Cali debido a sus diferentes compromisos laborales, esto no ha sido impedimento para que viaje algunos días a la capital colombiana para compartir con ella.

En cuanto a su exesposo, la caleña asegura que sostienen una buena relación, tanto con ella como con su hija, siendo el computador su canal de comunicación debido a las condiciones de su enfermedad.