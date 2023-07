“¿Pero te tuvo a los 10 años?”: Periodista de Noticias Caracol presentó a su mamá y se llenó de halagos por su belleza

Noticias Caracol es uno de los informativos más importantes teniendo en cuenta su amplia trayectoria y también el equipo de periodistas que tiene a su cargo quienes buscan mantener al tanto a los televidentes desde diferentes zonas del país.

Recientemente, la caleña Ana Milena Gutiérrez a quien se le ve especialmente en el noticiero del medio de día, fue invitada al famoso programa de Citytv, Bravísimo en donde reveló varios detalles de su carrera, su familia, pero precisamente su mamá fue quien se robó el show.

Primero Marcelo Cezán y Sandra Mazuera pusieron sentimental a Ana Milena con el mensaje de su hija Valentina, quien mostró todo el amor que siente por ella, pues ha sido su ejemplo desde muy corta edad y por s, su fiel compañera. Seguidamente, el turno fue para la mamá de la presentadora Martha Lucia, desde su amor destacó varias de las habilidades de su hija y las diversas dificultades que ha tenido que atravesar.

Al finalizar el mensaje Cezán no dudó en destacar la belleza y juventud de Martha Lucia: “No, no puede ser esa tu mamá. Te tuvo a los 10 años”, mientras que Mazuera aseveró: “Ven, ¿nos equivocamos de foto con tu mamá?”. En medio de risas Gutiérrez reiteró que no se trataba de ninguna equivocación, pues ella es preciosísima. Destacando que la tuvo a sus 18 años, bastante joven, sin embargo, fue quien le enseñó a enfrentarse y ser una mejor persona cada día.

Asimismo, la periodista resaltó que cuando algunas de sus amigas se encuentran a su mamá no dudan en preguntarle a ella que se hace para estar tan joven y bella. Y es que precisamente, en algunas de las imágenes compartidas con su progenitora a través de su cuenta de Instagram, le preguntan si son hermanas o hasta primas debido a lo lucida que se muestra Ana Lucia.

Cabe resaltar que su mamá residiría en Cali, teniendo en cuenta que desde hace algún tiempo Ana Milena quien era corresponsal en la ciudad de la salsa, sin embargo, y debido a cambios estructurales llegó a ser parte de la emisión principal ocasionando que Bogotá se convirtiera en su nuevo hogar.

Por su parte, Martha Lucia tiene su propia empresa la cual ha dado a conocer a través de Instagram la cual tiene como fin organizar diversos espacios, ya sea casa, estudio, oficina y bodega, siendo certificada en esta labor.