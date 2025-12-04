Marcelo Cezán confesó que tuvo que huir a un hotel tras situación en su casa

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas más conocidos del Canal RCN, pues durante sus dos temporadas ha llamado la atención a través de las redes sociales, contando con dos ganadores como lo fueron Karen Sevillano y Altafulla, quienes contaron con el apoyo del público y se llevaron 400 millones de pesos.

Durante su última versión los cambios se hicieron presentes, luego de que se confirmara la salida de Cristina Hurtado como presentadora y por ende, la llegada de Marcelo Cezán para ser el nuevo compañero de Carla Giraldo, demostrando el cariño y el profesionalismo que se tienen.

Después de la gran final de ‘La casa de los famosos’, Cezán ha estado enfocado en otros de sus proyectos como lo es ser presentador de ‘Bravíssimo’ y ahora formando parte de ‘Hombres a la plancha’.

A pesar de la serie de oportunidades que se han presentado para él, se conoció que tuvo que mudarse de su hogar debido a las situaciones que estaba viviendo junto a su familia, según sostuvieron los presentadores de ‘Lo sé todo’, luego de que algunos delincuentes estuvieran asediando su hogar: “Cumplimos ya un ciclo en La Calera, después de la pandemia como que nos miramos, Michelle, Fabricio y yo, dijimos como ya es suficiente campo, necesitamos un poquito de agite, ir a pie a la tienda de la esquina, nos hace falta y ya estamos en Bogotá (...) Ya no estamos viviendo en un hotel".

¿Marcelo Cezán estuvo en la cárcel?

En medio de la entrevista, Marcelo confesó que ese había sido un tema que nunca había tocado. Seguidamente, reiteró que el difícil momento que vivió se había dado por malos entendidos y por ende, para aquel momento, tampoco tuvo muy buenas conexiones. Luego, Juanpis aseguró que había sido, al parecer, con orden de captura y todo por parte de la Fiscalía y el CTI.

Ante las declaraciones, el presentador se relajó un poco más y decidió contar su historia resaltando que fue acusado de prevaricato por apropiación, mientras que Juanpis indicó: “Ahí va aflojando”, lo que produjo varias risas en Marcelo. Asimismo, el actor le pidió a los músicos tocar unas notas tristes, en donde cantó y de paso confesó que fue una de las etapas más difíciles, la cual se dio por un tema de impuestos, “me los fumé”, agregó Cezán.