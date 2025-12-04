Mafe Cabal confesó que humorista de Caracol le ‘puso los cachos’ con Abelardo de la Espriella

Con el paso de los años, Caracol Televisión se ha convertido en uno de los canales nacionales más queridos por los televidentes y por ende, con mayor nivel de audiencia tanto durante los 5 días de la semana, así como también durante sus fines de semana, contando con icónicos programas siendo el caso de ‘Sábados felices’, producción enfocada en el humor.

El programa lleva más de 50 al aire y a lo largo de este tiempo han sido diferentes las figuras que han llegado para entretener a los televidentes. Uno de ellos ha sido César Corredor, más conocido como ‘Barbarita’, convirtiéndose en uno de los humoristas más destacados dentro del formato.

Fuera de la televisión, Corredor también suele ser muy activo por medio de sus redes sociales, donde se encarga de evidenciar su postura frente a diferentes temas, entre ellos la política colombiana. El comediante ha dejado claro que descontento con Gustavo Petro y por ende, su apoyo indudable a Álvaro Uribe, además de Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal.

Tanto así que en medio de una de las más recientes publicaciones de Cabal, el comediante estuvo presente: “Este man, esta mana me puso los cachos, pero ya regresó, porque me quiere (...) Gracias a César por tu cariño, por tu firmeza y por estar siempre defendiendo a Colombia. El humor es una forma poderosa de sobrellevar las dificultades y de recordarnos que este país vale la pena”. Seguidamente, ‘Barbarita resaltó: “Aquí estamos, usted sabe que siempre estamos del lado correcto”.

Ante su aparición con Cabal, la serie de críticas no se hicieron esperar por su también acercamiento con Abelardo de la Espriella, donde el humorista no se quedó callado y añadió: "Señorita , en ningún momento corrí a donde nadie, fui contratado en una feria a la cual llegó mi amiga personal, Dr. Cabal, así que tanto a ella como al Doctor Abelardo y otros más donde lleguen, los saludaré y apoyaré como corresponde, siempre del lado correcto. Punto".