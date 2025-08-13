Esposa de Marcelo Cezán aclaró supuesta separación tras su ausencia juntos en redes, “uno está bien”

Marcelo Cezán es un presentador y actor colombiano, quien cuenta con varios años de experiencia en la industria del entretenimiento, siendo principalmente reconocido por su participación en ‘Bravíssimo’ de City TV y ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN, ganándose así el cariño de los televidentes.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Marcelo Cezán confesó el inicio de su adicción de 15 años a una sustancia, “ese éxito no contrarrestaba mi adicción”

El conductor, a pesar de la amplia visibilidad con la que cuenta en la pantalla chica, busca no revelar mayores detalles cuando se trata de su vida privada a través de sus redes sociales. Sin embargo, situación opuesta ocurre con su esposa, Michelle Gutty con quien lleva varios años relación.

Desde hace un tiempo la serie de rumores por una supuesta separación no han faltado, luego de que se conociera que Michelle estará radicada alrededor de dos años en Estados Unidos luego de ser becada en una reconocida institución.

A pesar de que esta decisión fue apoyada por Marcelo Cezán y que ambos han aclarado que no existe separación, en las últimas semanas sus pocas apariciones juntas han dado de que hablar y por medio de una dinámica de preguntas Michelle Gutty se refirió de manera contundente a este tema asegurando:

“No ponemos cosas en redes sociales últimamente porque no sé, él está en sus cosas, yo estoy en las mías, porque no hay que andar mostrándole a todo el mundo que uno está bien, está mal o está regular. O sea porque no siempre uno pone todo en redes uno pone un 10%, entonces, pues nunca hemos sido ni Marcelo ni yo de estar poniendo todo el tiempo cosas juntos y amor, el post, el cumpleaños, el aniversario, una que otra foto familiar, pero estamos bien, no tenemos planes de separación en este momento, ni de divorcio. No nos hemos separado, nunca hemos tenido una separación (...) Todo el año me han separado“, fueron las declaraciones expuestas por parte de la esposa de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’.

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’?

Marcelo Cezán y Michelle Gutty tienen un único hijo, quien es Fabricio, el pequeño estaría sobre sus 7 u 8 años de edad. Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce si la pareja desea tener más hijos, ya que el menor se ha llevado toda su atención, pero también siguen trabajando en cada uno de sus proyectos personales, que actualmente son varios tanto dentro de como fuera de la televisión por parte de Cezán.