Marcelo Cezán confesó el inicio de su adicción de 15 años a una sustancia, “ese éxito no contrarrestaba mi adicción”

Marcelo Cezán es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana, pues desde hace varios años ha formado parte de ‘Bravissímo’ de City TV, así como su rol como actor y locutor en producciones como ‘Me llaman Lolita’, ‘Bésame’ y ‘Anita, no te rajes’, entre otras. Sin duda, el proyecto con el que más ha dado de que hablar ha sido ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN, trabajando junto a Carla Giraldo. En medio del auge del ‘reality’, Marcelo expuso

Hace pocas semanas Marcelo estuvo haciendo parte del pódcast de City TV, más conocido como ‘La habitación invisible’, donde se refirió a diferentes temas, entre ellos la dura etapa que vivió a causa de la fiesta, el alcohol y hasta las drogas, dejando claro que fue una crisis que duró varios años, pero que le dejó varias enseñanzas que hoy comparte con quienes afrontan una situación similar.

“Yo era el jovencito ingenuo, con esa mirada pura y esa sobreprotección estuvo bien en el momento cuando yo tengo ese fracaso que me miro al espejo y digo, esto se siente fracasar. Viene una pequeña tristeza, una confrontación, aparece esta comunidad hippie, voy por curiosidad, me dicen dale, mira esto te va a ayudar a tranquilizarte, esto es natural, poquito a poquito, ese estrés que cargas.

Yo les había contado un poco de mi historia y lamentablemente fue como un amor a primera vista, esa sustancia llenó un vacío, me cortó un poquito, el estrés, la angustia de haber perdido, como estar así, él no es tan grave, el amor y me metí en ese camino. El hipismo no tan bien entendido y eso fue mejor dicho, de ahí 1995 a 2010 no paré, prácticamente todos los días huyéndolo a las realidades, incluso en esos 15 años tuve éxitos, pero la adicción ya estaba muy arraigada, así tuviera éxitos ese triunfo, ese éxito no contrarrestaba mi adicción y mi gusto por esta sustancia".

¿Por qué la esposa de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’ se va de Colombia?

Michell Gutty, logró alcanzar media beca en AMDA (The American Musical and Dramatic Academy) en los Ángeles y aunque en principio ella decidió tomarla de manera virtual, le pidieron presencialidad, lo que trajo consigo que se sentara para habar con su esposo, Marcelo y su hijo Fabricio, quienes la habrían apoyado en medio de este nuevo y soñado proyecto, obtenido gracias al talento con el que cuenta.