Lorena Altamirano quedó seleccionada para ‘La Casa de los Famosos 3′; estos son los nuevos aspirantes de la semana

‘La Casa de los Famosos’ continúa en la búsqueda de sus participantes para la tercer temporada del reality, el cual se estima que llegue a las pantallas de los colombianos en el mes de enero de 2026, perfilándose como uno de los proyectos más ambiciosos del canal RCN.

El pasado 30 de noviembre, se dio a conocer que el público eligió a Lorena Altamirano como su más reciente participante. La actriz de 35 años cuenta con más de 259 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida en donde demuestra su estilo de vida saludable y por supuesto, la vida junto al famoso actor, Flaco Solórzano, con quien se comprometió hace unos meses.

Tras ser seleccionada, Lorena expresó por medio de sus redes sociales: “La vida me sorprende y me demuestra que ese esfuerzo no fue en vano, que simplemente me estaba preparando para algo mejor. También quiero decir algo sobre las mujeres con las que competí. Con algunas sentí una empatía muy bonita, de esas conexiones sinceras que se dan cuando compartes un proceso desde el respeto. ME MEREZCO estar aquí, porque yo sé que tan grandes son mis sueños, por eso siempre quiero seguir creciendo y seguir construyendo mi carrera como actriz.”

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos 3′?

Hasta ahora han sido seis los grupos de aspirantes a entrar a la tercer entrega del famoso reality, estos son elegidos por el público, quienes se han encargado de votar por sus favoritos. Las figuras confirmadas son:

Nicolás Arrieta

Alexa Torres

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

¿Quiénes conforman el grupo de 7 de aspirantes a La Casa de los Famosos 3?

Uno de los comentarios más recurrentes hasta el momento, es que la producción del reality y el canal, no han elegido personas que si son famosas, si bien muchos son influencers, no son del todo reconocidos. Para el séptimo grupo de aspirantes, hay caras más conocidas del mundo de las redes: