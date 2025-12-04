“Ciudad sin Dios ni ley”: Mónica Rodríguez explotó por hechos en Bogotá y lanzó crítica a la administración

Mónica Rodríguez es una de las presentadoras colombianas más recordadas en el país, pues durante varios años hizo parte de medios de comunicación como Caracol Televisión y Canal Uno. Actualmente, la paisa está enfocada en proyectos fuera de la televisión y destacándose así en la esfera digital con su propio canal, charlando con invitados de todo tipo.

Le puede gustar: Actor de Caracol confesó que logró vencer su adicción a las drogas en medio de dolorosa separación

En medio de la serie de proyectos con los que cuenta, Rodríguez termina siendo bastante activa por medio de sus redes sociales, donde busca compartir uno que otro detalle de su vida, pero especialmente ser un canal sobre aquellas situaciones que requieren una mano, pero también demostrando su molestia en uno que otro tema.

Durante una de sus más recientes apariciones, la presentadora compartió un video en el que se observa como una carreta terminó bloqueando el carril de TransMilenio, el cual generó un fuerte trancón presentándose específicamente la carrera 30 con 68, que causó indignación a través de las redes sociales: “Ciudad sin Dios ni ley“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mónica Rodríguez.

Para muchos esto fue un claro descontento frente al rol como alcalde de Carlos Galán en Bogotá, pues en pasadas apariciones, Rodríguez ha sido mucho más contundente en contra el alcalde cuando temas de seguridad y de movilidad se trata.

Mónica Rodríguez habló de la crianza de sus hijos

Mónica Rodríguez, en medio de su presencia en la pantalla, tuvo que afrontar la crianza de sus dos hijos, quienes son lo más importante para ella y en medio de una entrevista para ‘Mujeres sin filtro’ del Canal RCN, se refirió a este tema: “Nosotros como papás no podemos imponer ideas, no todo es lo que uno diga y punto, hay que escuchar a nuestros hijos y saber lo que siente, validarle los sentimientos. (...) Siempre uno está imponiendo y no pregunta cómo se siente. (...) Yo soy más de la línea de esperar a que las cosas se le pasen y después abrazarlos. (...) A mí me tocó una pataleta con Santiago en un centro comercial, y yo lo que hice no fue pararlo, ni contentarlo, me fui, me le escondí y ahí si se calmó”.