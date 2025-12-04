Actor de Caracol confesó que logró vencer su adicción a las drogas en medio de dolorosa separación

Juan Guilera es un reconocido actor argentino, quien ha hecho parte de diferentes producciones, entre ellas ‘Floricienta’, ‘Patito feo’ y desde hace un tiempo se ha destacado en la televisión colombiana, siendo así uno de los protagonistas de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, de Caracol Televisión. Sin embargo, más allá de su rol actoral, ha tenido que atravesar duras etapas a lo largo de su vida.

Juan Guilera le dio vida a Andrés Ferreira en la nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ recibiendo así diversas muestras de cariño por parte de los televidentes. En medio del auge que ha tenido en Colombia, el actor estuvo haciendo parte de ‘Se dice de mí’, para contar varios detalles de su vida, allí destacó su problema con las drogas y también como se terminó una importante relación, con quien creía, era el amor de su vida.

“Me hice una autointernación para alejarme de los excesos, de los vicios de la noche, como te digo fue muy fuerte que se muera mi viejo, quedarme sin el trabajo de la televisión y sobre todo separarme enamorado de una mujer con la que pensé que me iba a casar, que iba a ser padre (...) Me parece que fue justamente eso, evadir el dolor hasta que ya el rumbo que estaba tomando mi vida era hasta más fuerte de lo que me había pasado y en ese momento me di cuenta de que estaba en el tache de basura y ahí me fui a vivir con mi mamá, una psicóloga me dijo que tenía que cambiar mi círculo de amigos".

¿Juan Guilera estuvo a punto de perder la vida en dos ocasiones?

‘Patito Feo’ es una de las producciones que lo lanzó a la fama en Argentina antes de consolidar su carrera en Colombia. Sin embargo, para ese entonces tuvo un altercado que lo hizo temer por su vida, el actor comentó que estaba de novio con su compañera de elenco, Thelma Fardin.

Ambos se encontraban cerca a un bosque, cuando un chica se les acercó a pedirles fuego, a pesar de que no fumaban y un hombre encendió una motocicleta que les apuntaba con la luz en toda la cara. Posteriormente, este saca un arma de fuego, por lo que Guilera en primer momento puso a su novia tras suyo y así este hombre procedió a apuntarle en la frente con la pistola:

“Nunca me había pasado algo así, el frío metal de una pistola en la frente, dije me voy a morir acá, este tipo me dar un tiro en la cabeza”, expresó el actor, para que después los despojaran de sus elementos personales. Mientras que la segunda vez que se vio en riego fue en un accidente automovilístico, al chocar en plena carretera pero de esta afortunadamente salió ileso.