Mónica Rodríguez mostró su inconformismo con Galán tras nueva medida de pico y placa, “¿quién lo asesora?"

Mónica Rodríguez es una figura ampliamente conocida en la industria del entretenimiento, pues durante varios años hizo parte de programas como ‘Día a día’ y ‘Mujeres al límite’ de Caracol Televisión. Sin embargo, desde hace un tiempo está alejada de la televisión llevando a cabo nuevos proyectos como lo ha sido su propio canal de entrevistas.

En varias ocasiones, Rodríguez no ha dudado en dar su opinión sobre las diferentes situaciones que ocurren en el país, demostrando su inconformismo con algunas figuras, siendo este el más reciente caso. Pues, durante una de sus más recientes apariciones, Mónica no dudó en expresar su inconformismo con las más recientes decisiones tomadas por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Sobre las primeras horas del 14 de noviembre, Galán confirmó que se implementará la medida de pico y placa los sábados y los vehículos que deberán cumplir con la medida son los que no estén matriculados en Bogotá y tendrán la medida dos sábados al mes.

La mencionada noticia molestó a varios, generando así múltiples reacciones, entre ellas la de Mónica Rodríguez: “Las súper medidas del alcalde. En qué ciudad vive. Tantas cosas urgentes… ¿Quién lo asesora?“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mónica Rodríguez.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Rodríguez muestra su inconformismo con varias de las acciones de Galán y por ende, las termina haciendo públicas. Ante el hecho, fueron varios los usuarios que apoyaron las palabras de Mónica, mientras que otros aplaudieron la medida.

Mónica Rodríguez habló de la crianza de sus hijos

Mónica Rodríguez, en medio de su presencia en la pantalla, tuvo que afrontar la crianza de sus dos hijos, quienes son lo más importante para ella y en medio de una entrevista para ‘Mujeres sin filtro’ del Canal RCN, se refirió a este tema: “Nosotros como papás no podemos imponer ideas, no todo es lo que uno diga y punto, hay que escuchar a nuestros hijos y saber lo que siente, validarle los sentimientos. (...) Siempre uno está imponiendo y no pregunta cómo se siente. (...) Yo soy más de la línea de esperar a que las cosas se le pasen y después abrazarlos. (...) A mí me tocó una pataleta con Santiago en un centro comercial, y yo lo que hice no fue pararlo, ni contentarlo, me fui, me le escondí y ahí si se calmó”.