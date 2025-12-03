Un grupo de recicladores invadió el carril exclusivo de TransMilenio y generó monumental trancón en la NQS

La movilidad en Bogotá desde hace unos años se ha vuelto caótica por la gran cantidad de frentes de obra activos en simultáneo en la ciudad, los cuales ascienden a más de 1.000, la gran cantidad de vehículos que circulan a diario y las personas inconscientes que o bien parquean mal, no cumplen las normas de tránsito o no les importa aportar a la movilidad en Bogotá.

Lea también: Atención: registran fuerte incendio en la comuna 4 de Soacha

Una muestra de esto es lo que pasó en la Carrera 30 con Calle 68, en sentido norte - sur, en donde la operación de TransMilenio se vio afectada por un grupo de recicladores que creyó que el carril exclusivo del sistema era para que ellos se movilizaran a través de la ciudad. En redes sociales se viralizó esta situación y el propio concejal de Bogotá Juan David Quintero lo denunció.

En el vídeo compartido por el concejal Quintero se puede ver como tres recicladores, quienes iban empujando una carreta, invadieron el carril exclusivo de TransMilenio con el fin de movilizarse por la ciudad. Esta situación generó un grave represamiento de articulados y biarticulados del sistema; según el propio concejal la larga fila fue de más de 6 buses.

“Nadie puede bloquear Bogotá”: la propuesta que quiere impulsar Quintero

Quintero se preguntó como solo tres personas pudieron realizar este acto por varias cuadras sin una intervención efectiva de las autoridades de tránsito de Bogotá, además, insistió nuevamente en que nadie puede bloquear el sistema masivo de transporte por la gran cantidad de personas a las que afecta.

Finalmente, en redes sociales varios usuarios criticaron la poca atención de las autoridades para atender este tipo de situaciones y solicitaron mayor rigurosidad con el fin de que este tipo de incidentes sean atendidos de forma inmediata para evitar afectaciones al sistema masivo de transporte de Bogotá.