Yeison Jiménez confesó la sorpresiva razón que lo llevó a terminar en una ambulancia con descompensación

Con el paso de los años, Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los artistas de música popular más famosos del país, consolidando una carrera que alcanza más 10 años, logrando incluso internacionalizarse. Hace pocos días, el cantante dio de que hablar, luego de que se mostrara en ambulancia a las afuera del Estadio El Campin, preocupando así a cientos de sus seguidores.

De acuerdo con la información revelada hace varios días, Jiménez sufrió una descomposición luego de su presentación en el Megaland, pidiendo así recibir atención médica a las afueras del Estadio y luego de algunas horas el cantante tuvo que salir para otra de sus presentaciones con un semblante mucho mejor.

Si bien, Jiménez sostuvo que el show tenía que seguir, lo cierto es que después de varios días de lo ocurrido, el cantante reveló el trasfondo de esta situación, asegurando que se dio por unas vitaminas vencidas: “Quiero dejar este saludito por aquí para las personas que están un poquito preocupadas. Lastimosamente, sí, me enfermé, tenía un tarro de vitaminas en mi casa y cuando llegué de viajar me tomé unas vitaminas y simplemente, pues eso estaba pasado, no me fijé de la fecha.

Lo cual no me siento bien del todo, aún siento la cara dormida, las manos y todo esto. No soy una persona muy cauta, siempre la embarro, no reviso nada de eso y la embarré personalmente", fueron las declaraciones expuestas por parte de Yeison Jiménez.

A pesar de la situación de salud que vivió estando acompañado de su esposa, Sonia Restrepo, Yeison se encuentra mucho mejor, buscando estar al pendiente de los medicamentos que consume.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el artista lleva más de ocho años de relación, demostrando así el amor y apoyo que se han dado desde el inicio de su relación. La pareja se conoció durante un evento del artista en Manizales y durante el comienzo de su carrera, luego volvieron a salir, pero en medio de darse a conocer en otras ciudades de Colombia, el cantante se radicó en Bogotá, sosteniendo así una relación a distancia y luego de un tiempo comenzaron a vivir juntos.

Actualmente, la pareja cuenta con tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago, quien se convirtió en el sueño cumplido del artista.