Yeison Jiménez en medio de la tristeza confirmó que aplaza uno de sus conciertos por fuerte motivo, ¿salud o dinero?

Uno de los cantantes de música popular más famosos en Colombia es Yeison Jiménez, quien nació en Manzanares, Caldas y llegó a Bogotá a ejercer diferentes trabajos, uno de los que más recuerda como vendedor de aguacates en Corabastos, actividad que integró mientras que escribía algunos de sus grandes éxitos como ‘Aventurero’, ‘Mi venganza’, entre otras. Actualmente el artista está posicionado como uno de los artistas más reconocidos de la industria del entretenimiento dándole paso a su faceta como empresario, pues a la fecha cuenta con alrededor de 9 empresas. Sin embargo, no todo termina siendo color de rosa, pues recientemente Jiménez en medio de la tristeza confirmó que aplaza uno de sus conciertos por fuerte motivo.

El manzanareño además de cada una de las canciones que resuenan en Colombia y en otros países del mundo, también se ha dado a conocer por medio de sus redes sociales, donde suele ser muy activo y a la fecha alcanza los más de 4 millones de seguidores. Aunque los últimos meses han sido de un revuelco de emociones, teniendo en cuenta la llegada de su tercer hijo, Santiago, quien era uno de los integrantes más esperados en su familia teniendo así que acomodar sus tiempo y próximos compromisos.

Sin embargo, en medio de su regreso a los escenarios después de algunos shows en Colombia y apoyar a la Selección Colombia durante la Copa América, Jiménez volvió a aparecer en sus redes sociales con tristeza para confirmar que cancelaba uno de sus conciertos: “Mi gente, mi gente, buenas noches, Dios me los bendiga. Estoy muy triste, estoy muy triste, van a ser las 10 de la noche, desde las 2 de la tarde estamos aquí, 8 horas y lastimosamente hasta ahora nos mandan a abordar de nuevo ya habíamos estado en un avión, nos bajaron después de 3 horas y lastimosamente no voy a poder llegar al show de hoy de Charlotte. Hubo tormenta eléctrica toda la tarde en Charlotte, luego que a este avión se le dañó el sistema de navegación y que tocaba esperar, ahí quedó todo, toca esperar cuando ellos ordenen, pero los tiempos ya no me dan porque el concierto era hasta la 1:30″.

Asimismo, Yeison Jiménez reiteró que muy seguramente su equipo de trabajo estará reprogramando este concierto para el mes de octubre, “Mi gente de Charlotte, hice hasta lo imposible, 11 horas en el aeropuerto”, fueron las declaraciones que agregó el artista.

¿Quién es la hermana menor de Yeison Jiménez?

La hermana de Yeison Jiménez es Laura Galeano, que estaría sobre sus 20 años de edad y que estaría enfocada en cada uno de sus proyectos. Durante la participación del artista en el programa de entretenimiento ‘Buen día Colombia’, confesó que Laura decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Colombia con el fin de adelantar sus estudios y quien la estaría apoyando sería precisamente Yeison Jiménez.