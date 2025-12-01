Yeison Jiménez preocupa a sus fans; se descompensó y salió en ambulancia

Yeison Jiménez es actualmente uno de los máximos referentes del género popular, artista que tiene totalmente en vilo a sus fanáticos, luego de que salieran a la luz unas preocupantes imágenes en la que se le ve salir en ambulancia tras un reciente concierto en Bogotá.

Jiménez está pasando por uno de los momentos más gratificantes de su carrera, luego de haber hecho un ‘sold out’ el pasado 26 de julio, día en el que aprovechó para celebrar su cumpleaños 34; escenario que volvió a pisar el sábado 29 de noviembre, con lo que fue su presentación en uno de los eventos más esperados en Bogotá, el ‘Megaland’.

Yeison Jiménez Captura Instagram: Yeison Jiménez (post 8/10/2025)

Justamente, tras el fin de su concierto en el encuentro en el que compartía cartel con Arcángel, Sech y Alvarito Díaz; el nacido en el municipio de Manzanares, Caldas; sufrió una descompensación en su salud que lo llevó a ser atendido a las afueras del Nemesio Camacho El Campín, por un equipo médico en una ambulancia. Todo esto lo mostró ‘Lo Sé Todo’ en una publicación de Instagram.

Para fortuna de sus fanáticos y un alivio de paso, el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ se recuperó de esta situación y logró cumplir con el compromiso que tenía con sus fanáticos de Soacha, Cundinamarca.

Yeison Jiménez se va de Colombia

Luego de su más reciente gira por Estados Unidos, en la que visitó varios icónicos lugares como el Time Square de New York, y los parques de Disney en California; Jiménez reveló que dentro de unos pocos años se radicará en el país del norte. A todo esto se le suma que en una entrevista dio a conocer que la mayor parte de sus familiares ya tienen la visa americana.