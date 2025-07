La hija mayor de Yeison Jiménez conmovió al público por emotivo momento con el artista en el Campín

En la noche del pasado 26 de julio, Yeison Jiménez logró toda una hazaña para el género popular, tras llenar por completo el que se considera es el escenario más importante de Colombia, el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El artista, aparte de su importante concierto, celebró su cumpleaños número 34, razón por la que recibió una cadena de oro de 18 quilates, que tiene 1250 incrustaciones de diamantes naturales, piedras preciosas de colores blanco y azul.

Durante el evento estuvo acompañado de su familia, es decir su esposa Sonia Restrepo y sus tres hijos, la mayor de ellos es Camila, quien protagonizó tierno momento con su padre. A través de TikTok, la que hija que no es de sangre compartió algunos videos tras finalizar el concierto, en donde se le ve abrazando al artista, junto con la frase: “Ver como tu papá logra lo que un día te contó, no tiene precio”. En los comentarios, los fans de Yeison llenaron de halagos a la joven y por su puesto al artista.

¿Quién es la hija mayor de Yeison Jiménez?

La hija mayor de Yeison Jiménez es Camila, quien se encontraría sobre sus 14 años de edad. La menor no es la hija de sangre del artista, pero desde el momento en que la conoció teniendo una corta edad se robó su corazón, pues ha sido su padre de crianza.

Aunque son pocos los detalles que se conocen con respecto a Camila, lo cierto es que no ha pasado desapercibida por medio de sus redes sociales, especialmente en cuenta de TikTok, donde deja ver algunos de sus gustos y actividades. Además de llamar la atención por su gran parecido a su madre, Sonia y por su belleza.

Yeison Jiménez se quejó por no lograr entrar a Agroexpo en Corferias

Hace unas semanas se llevó a cabo Agroexpo 2025, que empezó el 9 y terminó el 20 de julio en el centro de convenciones Corferias en Bogotá. Yeison había expresado su interés y su gusto por la feria, por lo que compró su entrada, pero no permaneció mucho en lugar. Pues allí le pidió a los organizadores algún acompañamiento por seguridad que no le pudieron dar, por lo que tuvo que marcharse “triste”.

“Es la primera vez que me vengo a un evento como Agroexpo, las personas saben que lo que yo más amo es el campo (...) la gente no me deja caminar, normal, iba a ser muy difícil, me voy triste, me va a tocar ir a Agroexpo de otros países.”