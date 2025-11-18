Yeison Jiménez terminó ‘crucificado’ y tildado de “mala persona” por mercados que regalaba a familias pobres

El manizaleño Yeison Jiménez es sin duda alguna uno de los más grandes exponentes del género popular, artista que más allá de lo que realiza sobre las tarimas y frente a los micrófonos tiene una gran conexión con sus fanáticos, hasta el punto que los ayuda con varias causas sociales. Aunque lo hace sin esperar nada a cambio, el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, reveló que tuvo un inconveniente con la entrega de unos mercados, por lo que lo tildaron de “mala persona”.

En entrevista con la emisora ‘La Kalle’, el nacido en el municipio de Manzanares, sorprendió a muchos al revelar que, llevaba varios años, regalándole mercados a unas familias, las cuales dejaron de recibir este beneficio, por culpa de un problema con la comunicación de Yeison con el supermercado que le ayudaba con la causa. Pero esta experiencia le ayudó a Jiménez a replantear un poco las ayudas que da, debido a la reacción de los beneficiados.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Yeison Jiménez confesó que por poco pierde la vida durante un concierto privado, “me la revienta en los pies”

“Yo tengo unas familias que yo les tengo subsidiado el mercado por muchos años. Ellos van cada mes y piden mercado. Hubo un tiempo que yo cambié de celular y resulta que los del supermercado no tenían como contactarme y yo simplemente me olvidé; y al tercer mes les dejaron de dar los mercados”, afirmó el artista.

“Nunca me habían llamado para darme las gracias, pero me llamaron enojados cuando no les dieron los mercados. El día que no les pude servir por descomunicación pasé a ser una mala persona”, añadió.

Yeison Jiménez se va de Colombia

Luego de su más reciente gira por Estados Unidos, en la que visitó varios icónicos lugares como el Time Square de New York, y los parques de Disney en California; Jiménez reveló que dentro de unos pocos años se radicará en el país del norte