A Valentina Taguado le sacaron los trapitos al sol en redes sociales: más de uno se está quejando

‘¿Qué hay pa’ dañar?’, es un formato del canal RCN, que le apostó a en un principio a Hassam, Valentina Taguado y la comediante Johana Velandía, quien hizo parte de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Este nuevo formato digital es un espacio de conversación en vivo que mezcla humor, noticias, entretenimiento y debate.

Tan solo unos días después de su estreno, Hassam renunció, por lo que actualmente solo están Valentina con Johana, dicho programa no es el primero del que hace parte Taguado, pues en parte su reconocimiento se dio en la emisora Los 40 con ‘Impresentables’ junto a Pipe Flórez y Roberto Cardona. Al llegar a MasterChef, la también influencer tomó la decisión de partir del exitoso programa hacia RCN, pero con el reality empezaron a surgir una ola de comentarios sobre ella.

Para muchos, este fue el espacio en donde se pudo ver la verdadera personalidad de Taguado, quien incluso habría tenido inconvenientes con la ganadora, Violeta Bergonzi. Frente a esto, en X han salido comentarios en donde indican que en lo laboral es “Ella muy pedante, muy rogada, muy intocable”, de hecho una usuaria realizó un hilo contando lo sucedido.

Este lo respondió otra usuaria de la red social, quien afirmó: “Jamás voy a olvidar lo malpari$% que fue con mi amiga en Los 40, una humillativa que se cree el ombligo del mundo, que pordebajeó a la persona que iba a cubrir su lugar en impresentables creyendo que le iban a rogar para que se quedara. No le perdonó Dios mío.” A dicho comentario lo asociaron con Diana Restrepo, quien estuvo en el lugar de Valentina mientras estuvo ausente, y finalmente cuando confirmó su salida, entró Lu da Silva.