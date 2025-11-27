Hija de Gustavo Petro confesó a quién prefiere en la presidencia entre Iván Cepeda y Luis Gilberto Murillo

Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia, quien en unos cuantos meses dejará el cargo tras unas nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, su camino ha estado lleno de polémicas que entrelazan a varios de sus familiares, especialmente a sus hijos, entre ellos Andrea Petro, quien termina siendo bastante activa en sus redes sociales y ha demostrado su profundo cariño y apoyo para su padre.

Si bien, Andrea lleva varios años viviendo en Francia, sus redes sociales le han permitido estar mucho más cerca de sus fanáticos en Colombia, así como también refiriéndose a las diferentes situaciones que se viven en el país. Hace pocos días, la mujer estuvo realizando una dinámica de preguntas, dándole la posibilidad de aclarar a sus seguidores varias situaciones.

Una de las que más se destacó tuvo que ver con si elegir a Iván Cepeda o a Luis Guillermo Murillo, con la sinceridad que la caracteriza la hija de Gustavo Petro aseguró: “Murillo es un personaje que me cae muy bien, me da muchísima confianza, pero me inclino más por Cepeda, eso de pronto lo diré más adelante, el porqué, pero mi voto no está definido para nada”.

Cabe resaltar que en pasadas apariciones, Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, ha destacado que no está brindándole el apoyo a ningún candidato, sin embargo, sí hace evidente su postura política ante las elecciones presidenciales que se avecinan.

¿Cuál es el padecimiento que enfrenta Sofía Petro, hija de Gustavo Petro?

En medio de un video, a través de su cuenta de Instagram, Sofía Petro aseguró que padece en la enfermedad de endometriosis, “Hola, estoy en mis días y usualmente cuando estoy en mis días tengo mucha inflamación y me duele mucho todo. Porque tengo endometriosis, muchas veces no es diagnosticada, pero si te duele mucho tu menstruación, eres muy irregular y tienes algunos de estos síntomas, es bueno que te revises (…) Para estos días uso calzones menstruales que son mi salvación”.

De acuerdo con la información mencionada por la Clínica Universidad de Navarra: “La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a las mujeres durante su vida reproductiva.

Si el endometrio, que se sitúa fuera del útero, desarrolla incorrectamente, puede asentarse en cualquier lugar del abdomen. Puede provocar implantes (placas pequeñas), nódulos (placas grandes) y endometriomas (quistes en los ovarios).