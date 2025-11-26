Margarita Ortega celebró el cumpleaños de su hija con Ramiro Meneses; cumplió sus 21 años

Margarita Ortega durante años se ha destacado en la televisión colombiana, dándose a conocer como presentadora y actriz, quedándose así en la memoria de los televidentes. Actualmente, la caleña forma parte de Noticias Canal Uno, rol que integra con su propio programa a través de las redes sociales ‘Mujeres 50+ con Margarita Ortega’, en el que se reúne con expertos de algunas disciplinas para referirse a diferentes temas. Pero más allá del ámbito profesional, lo más importante para ella son sus hijos, Emiliano y Melibea.

¿Quién es la hija de Margarita Ortega?

La hija de Margarita Ortega y Ramiro Meneses es Melibea, quien estaría sobre sus 21 años de edad. Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre su vida, la mujer habría heredado la pasión por el arte de sus padres, quienes le permitieron explorar diferentes facetas. De acuerdo con su cuenta de Instagram, su gusto principal estaría en la fotografía y al parecer, el dibujo. Sin dejar de lado, el poder visitar diferentes lugares y en compañía de sus seres queridos.

Margarita Ortega mostró el amor que siente por su hija con Ramiro Meneses

A pesar de que Margarita no suele compartir mayores detalles de sus hijos, ante la celebración de cumpleaños de su hija, Melibea, no dudó en demostrar el amor que siente por ella y lo especial que también resulta esta fecha en su vida. “Estaré para ti hasta el final. ¡Te amo mi niña soñada! Gracias por tanto. Felices #21 reina de mi corazón“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Margarita Ortega, añadiendo un corto video en el que mostró el postre de su hija pidiendo un deseo por un año más de vida.

Cabe resaltar que a pesar de separarse de Ramiro Meneses hace ya varios años, lo cierto es que sostienen una relación cordial, teniendo en cuenta que su ruptura se dio en buenos términos y también por el bienestar de su hija, Melibea, quien residiría con Margarita, pero constantemente visitaría a su padre, Ramiro, compartiendo tiempo de calidad junto a él.