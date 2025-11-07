Hija de Gustavo Petro reveló si se unirá a la campaña de Iván Cepeda para las próximas elecciones

Andrea Petro es la hija mayor de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, siendo fruto de su relación con Mary Luz Herrán. A pesar de que la mujer desde hace varios años se encuentra radicada en Francia, esto no ha sido impedimento para que de que hablar en redes sociales y por supuesto, visite el país para compartir tiempo con su padre y el resto de sus seres queridos.

Andrea a través de sus redes sociales se ha mostrado como una mujer sincera y sin tapujos frente a las diferentes reacciones de sus fans, buscando mostrarse tal cual es y buscando dar a conocer, por supuesto, su emprendimiento, el cual ha tenido un gran crecimiento, luego de que el presidente luciera algunas de las gorras a través de sus redes sociales.

En medio de las diversas ocupaciones por su emprendimiento, Andrea Petro no ha estado tan activa a través de sus redes sociales, sin embargo, decidió realizar una dinámica de preguntas con sus seguidores y una de las que llamó la atención tuvo que ver con Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, “¿Vas a realizar campaña por Iván Cepeda".

Ante el hecho, la hija de Gustavo Petro indicó “A mí nadie me ha buscado”, dejando ver que no afirma o desestima esta posibilidad, pues en pasadas apariciones habría mostrado su apoyo con algunas de las ideas de Cepeda.

¿Quiénes son las hijas de Andrea Petro?

La hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, es madre de dos niñas, sus nombres serían Luna y Victoria, sin embargo, luego de años de sus respectivos nacimientos, tomó la decisión de separarse. La vida de su hija mayor, Luna, ha sido compartida por Andrea Petro en redes debido a las complicaciones que sufrió al nacer, lo que le ha generado algunos problemas de salud, incluyendo dificultades de audición, por lo que incluso ha requerido varias cirugías.