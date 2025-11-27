El Consejo Nacional Electoral confirmó que la campaña ‘Petro Presidente’ violó los topes de financiación: el tope se superó en más de 3.000 millones

La campaña presidencial de Gustavo Petro 2022 recibió una sanción histórica e inédita en el país por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y pone en jaque el último año del presidente. Desde el CNE sancionaron a la camapaña por haber violado los topes de financiación en más de 3.000 millones de pesos.

Desde el Consejo Nacional Electoral se votó a favor de una sanción en contra de la campaña ‘Petro Presidente 2022′, marcando un precedente histórico, teniendo en cuenta que actualmente Gustavo Petro preside el país. La decisión quedó 6 a 3 por parte de los magistrados y el voto del conjuez Majer Nayub Abushihab habría sido clave en la decisión.

La sanción sobre la campaña será por financiación irregular y violación de topes electorales por cifras que superan los 3.000 millones de pesos; sumado a esto, aún a espera del pronunciamiento oficial por parte del CNE, se especula que los topes se habrían superado en primera vuelta en 2.000 millones de pesos y en segunda en más de 500 millones.

La sanción no solo será a los partidos, también le cae a pesos pesados del petrismo

Se ha confirmado que las sanciones llegarán hasta pesos pesados del petrismo, que fueron clave durante la campaña y han ocupado importantes cargos durante el Gobierno Petro. Se sabe que el gerente de la campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aidee Mogollón, son los primeros sancionados.

De igual forma, los partidos políticos Colombia Humana y la Unión Patriótica también fueron sancionados por parte del Consejo Nacional Electoral, pero aún no se ha publicado la sanción en contra de los partidos ni en contra de quienes hicieron parte de la campaña.

Finalmente, a la espera de la publicación oficial de la sanción, no es claro si tendrá implicaciones directas en las elecciones venideras de cara al 2026.