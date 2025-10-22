Andrea Petro responde a acusaciones de vínculos con carteles: “Nosotros no tenemos nada que ver ahí”

La hija mayor del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, reaccionó con firmeza ante los señalamientos del senador estadounidense Bernie Moreno, quien sugirió la posibilidad de que la familia presidencial colombiana sea incluida en la Lista Clinton, mecanismo utilizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para sancionar a personas y entidades vinculadas con el narcotráfico y otros delitos graves.

Las declaraciones de Moreno fueron emitidas en una entrevista para Fox News, donde afirmó que la llegada de Petro a la presidencia podría haber estado “influenciada por los carteles de la droga”. Además, insinuó que tanto el mandatario como su círculo cercano podrían ser objeto de investigación por parte de autoridades estadounidenses.

Andrea Petro: “Calumnia” y negación rotunda

Andrea Petro calificó estas afirmaciones como “calumnias” a través de su cuenta de Instagram. En sus historias, negó cualquier vínculo de su familia con organizaciones criminales:

“Nosotros no tenemos nada que ver ahí”, escribió.

La declaración se dio en un contexto de alta tensión diplomática, tras recientes declaraciones del expresidente Donald Trump, quien también arremetió contra el presidente colombiano, acusándolo de ser un “líder del narcotráfico” y cuestionando incluso su salud mental.

¿Qué es la Lista Clinton?

La Lista Clinton, oficialmente conocida como Specially Designated Narcotics Traffickers List (SDN), fue establecida en 1995 y es gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Su propósito es bloquear los bienes de personas y entidades señaladas por estar involucradas en narcotráfico, lavado de activos, terrorismo o violaciones a los derechos humanos.

Ser incluido en esta lista implica: congelación de activos en territorio estadounidense, prohibición de relaciones comerciales con empresas o instituciones financieras de EE. UU y el aislamiento financiero a nivel global.

No se requiere aprobación del Congreso para la inclusión. Basta con que la OFAC determine que existen fundamentos para proceder. Aunque existe un mecanismo para solicitar la exclusión, este suele ser largo y poco efectivo.

Colombia y la Lista Clinton: antecedentes

Colombia no es ajena a este tipo de sanciones. En el pasado, entidades como el club América de Cali y la cadena de droguerías La Rebaja fueron incluidas en la Lista Clinton por sus presuntos vínculos con el cartel de Cali. Ambas lograron su retiro tras demostrar que ya no mantenían nexos con actividades ilícitas.

En el caso actual, la inclusión de un presidente en ejercicio o su familia sería un hecho sin precedentes en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Por ahora, las declaraciones de Andrea Petro buscan marcar distancia frente a una narrativa que toma fuerza en ciertos sectores políticos del país norteamericano.