“Estamos llevados”: Mónica Rodríguez mostró su indignación ante despidos masivos en cadena radial

Mónica Rodríguez es una de las presentadoras más conocidas en la industria del entretenimiento, pues durante varios años hizo parte de diferentes formatos de Caracol Televisión como lo son ‘Día a día’ y ‘Mujeres al límite’, ganándose así el cariño de los televidentes. Aunque actualmente no hace parte de la pantalla chica, la paisa no duda en referirse a las situaciones que tienen lugar en diferentes medios de comunicación.

Le puede gustar: Esposa de Marcelo Cezán mostró su nuevo apartamento tras decirle adiós a su lujosa casa en La Calera

Hace pocas horas se conocieron varios despidos por parte de Caracol Radio, siendo esta una nueva estrategia en la que la ‘W Radio’ y Caracol podrían llegar a fusionarse, sin embargo, esta decisión trajo consigo que varios periodistas se quedaran sin trabajo antes de que finalizara este 2025.

Ante la divulgación de esta noticia han sido varias las reacciones debido al impacto generado, por supuesto, en la vida de las personas despedidas. Una de las figuras que se refirió a este tema, fue, precisamente, Mónica Rodríguez, quien aseguró: “Están sacando gente de varios medios de comunicación. Muy triste quedarse sin trabajo de un momento a otro y los espacios cada vez son más pequeños. La crisis de los medios se ahonda. La esperanza de conseguir un lugar es cada vez más y más remota. Estamos llevados”.

Como era de esperarse, la serie de comentarios no faltaron por los usuarios de ‘X’, dándole la razón en su mayoría a la presentadora, teniendo en cuenta que muchas personas han pasado por una situación similar de llegar a perder su trabajo de un momento a otro, así como también lo fluctuante que termina siendo el trabajar en los medios de comunicación.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Rodríguez?

Mónica Rodríguez tiene dos hijos, quienes son Santiago y Daniel, parte fundamental de la vida de la presentadora, pues su rol como mamá ha sido uno de los más importantes. Aunque a través de sus redes sociales son pocas las apariciones que tiene junto a ellos, desde su nacimiento ha buscado darles lo mejor e incluso ambos ya habrían alcanzado la mayoría de edad ejerciendo sus respectivas carreras profesionales.