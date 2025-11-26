Esposa de Marcelo Cezán mostró su nuevo apartamento tras decirle adiós a su lujosa casa en La Calera

Marcelo Cezán con el paso de los años ha consolidado una amplia carrera en la industria del entretenimiento figurando como presentador, actor y cantante, lo que lo ha llevado a ganarse el cariño de los televidentes. Actualmente, el colombiano figura en ‘La casa de los famosos’ del Canal RCN y ‘Bravíssimo’ de City TV. Debido a la serie de proyectos con los que cuenta, todo indicaría que el conductor decidió dejar su casa en La Calera para radicarse nuevamente en la capital junto a su familia.

Aunque Cezán no suele ser tan activo en sus redes sociales, lo cierto es que caso opuesto sucede con su pareja, Michelle Gutty, quien suele aparecer constantemente a través de estas plataformas, mostrando algunos detalles de su trabajo, pero también de su vida privada.

En medio de una de las recientes apariciones, Gutty mostró que la Navidad llegó a su hogar, tanto así que durante esta grabación evidenció varios de los espacios de su apartamento, al que se mudaron hace pocos meses y estaría ubicado al norte de Bogotá.

Michelle resaltó su gusto por la Navidad, pues desde la entrada hay varios detalles, dejando uno de sus árboles allí, así como también un letrero de bienvenida, un pequeño reno, tapetes y por supuesto, varios accesorios ubicados en sus baños, donde tampoco podía faltar el Papá Noel en tamaño gigante y con movimiento.

En medio de este mini ‘house tour’ Gutty dejó ver que el estilo de su nuevo hogar es austero y sencillo, siendo una combinación entre colores oscuros y claros, pero ahora la protagonista es la Navidad. Cabe resaltar que la pareja no busca que su hogar sea llamativo, sino más bien crear un espacio donde puedan compartir en familia, sin dejar de lado, que su casa anterior era mucho más grande, contando con diferentes espacios, iniciando así una nueva etapa.

¿Por qué la esposa de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’ se va de Colombia?

Michell Gutty, logró alcanzar media beca en AMDA (The American Musical and Dramatic Academy) en los Ángeles y aunque en principio ella decidió tomarla de manera virtual, le pidieron presencialidad, lo que trajo consigo que se sentara para habar con su esposo, Marcelo y su hijo Fabricio, quienes la habrían apoyado en medio de este nuevo y soñado proyecto, obtenido gracias al talento con el que cuenta.