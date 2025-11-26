Sacudón histórico en Caracol Radio: más de 80 periodistas serían despedidos y una de sus emisoras podría desaparecer

Los medios en Colombia siguen atravesando renovaciones que han sido sorprendentes. Este año, RCN Radio apagó sus micrófonos después de 76 años de historia y, al parecer, este panorama se trasladó a Caracol Radio, perteneciente a Prisa Media, que según información filtrada estaría pasando por grandes despidos y fuertes reestructuraciones. Una de las más importantes sería el adiós a una de sus emisoras.

Caracol Radio está conformada por siete emisoras: cinco musicales (Bésame, Los 40, Radioactiva y Tropicana) y dos habladas, La W y Caracol Radio. Sin embargo, el auge del consumo de contenido en redes sociales ha obligado a los medios tradicionales a adaptarse para seguir vigentes. Según la información filtrada, el nuevo proyecto consistiría en fusionar La W con Caracol Radio, para dejar solo una emisora hablada con un formato donde las redes sean el eje central, algo similar a lo que hace Blu Radio, de Caracol Televisión.

Esta reestructuración habría resultado en el futuro despido de 80 empleados, incluidos nombres reconocidos como Alfonso Ospina, Laura Palomino, Johanna Fuentes y Vanesa de la Torre, además de supuestos problemas internos con los sindicatos de la compañía.

Cabe recordar que, desde hace algunos meses, Caracol mantenía una alianza con Canal 1, la cual llegará a su fin el 19 de diciembre, lo que abriría paso a nuevos planes para reorganizar el funcionamiento de sus emisoras.

Por ahora, no se sabe si la básica continuará bajo el nombre de Caracol Radio o La W, pero es evidente que las renovaciones y la crisis han desencadenado cambios profundos, impensados hasta hace poco, y que a partir de 2026 Caracol Radio y sus emisoras tomarán un nuevo rumbo.

¿Qué pasó con RCN Radio?

Desde el pasado lunes 4 de agosto de 2025, todas sus señales pasarán a unificarse bajo la marca La FM, consolidando así una sola línea editorial y de contenido.

Este cambio, impulsado por el conglomerado Organización Ardila Lülle (OAL), marca también el fin de la independencia que RCN Radio mantenía frente al Canal RCN y su programación televisiva.

Como parte de esta reorganización nacen dos nuevas propuestas, La FM Plus, que ocupará las frecuencias actuales de La FM y tendrá una programación basada en entretenimiento, música y variedad; y Alerta, que integrará parte del contenido que anteriormente pertenecía a RCN Radio, Radio Red y Antena 2, orientándose hacia una audiencia más amplia, popular y de consumo masivo.