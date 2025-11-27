W Radio y Caracol podrían fusionarse de cara al 2026: una de las emisoras apagaría sus micrófonos

Caracol Radio atraviesa una de las transformaciones más grandes de su historia reciente y el eje central de este cambio es la fusión entre Caracol Radio y La W, sus dos emisoras habladas más importantes. Según información filtrada, la compañía de Prisa Media decidió unificar ambas señales en un solo proyecto que tendrá un formato mucho más digital, pensado para competir directamente con modelos como el de Blu Radio, donde las redes sociales y el contenido en vivo son la estrategia.

Esta unión llega en medio de una profunda reestructuración interna que incluyó el despido de más de 80 empleados, entre ellos figuras reconocidas como Roberto Pombo, Alfonso Ospina y Vanesa de la Torre. También se habla de tensiones con los sindicatos, lo que habría acelerado la decisión de reorganizar el modelo de operación de la cadena.

Caracol, que hasta ahora contaba con siete emisoras, prepara un nuevo esquema que dejaría solo una gran emisora informativa, resultado de esta fusión entre La W y Caracol Radio. Esto implicaría la desaparición de una de las dos marcas y un rediseño completo de su programación.

El movimiento coincide con el fin de la alianza de Caracol con Canal 1, que culminará el 19 de diciembre y abrirá la puerta a una nueva estrategia editorial para 2026. Aunque aún no se confirma cuál de las dos marcas sobrevivirá, lo que sí es claro es que la cadena entra en una etapa decisiva en la que redefine su identidad y su presencia en el ecosistema digital.